Преимущества электрокаров из США

Купить электромобиль Tesla в Украине просто. Электромобиль будущего

Компания Tesla Motors названа в честь великого исследователя электричества Николы Тесла. Она специализируется на производстве технологичных электромобилей. Штаб-квартира находится в Кремниевой долине – интеллектуальном центре Америки. Владельца Илона Маска сравнивают со звёздами индустрии компьютерных технологий – Биллом Гейтсом и Стивом Джобсом. Только его намерения гораздо дальновиднее – Маск планирует экспедиции на Марс.

5 достижений электромобилей Tesla:

Первые в мире электромобили с литий-ионной батареей

Самый большой запас хода на одной подзарядке – 426 км

Замена батареи за 90 секунд

Самый безопасный электрокар

Электрокар Model S получил наивысшую оценку качества в истории журнала Consumer Reports

Tesla Model S & Model X

Юношеская мечта Илона Маска — сделать электромобили массовыми. Уровень продаж флагмана Tesla — Model S, говорит о том, что она постепенно воплощается в реальность. Больше всего машин продаётся в Норвегии – высокоразвитой стране с большими топливными запасами. Дизайн модели был разработан с нуля командой Франца фон Хольцхаухзена, работа над каждым элементом Model S контролировался лично Маском. Кузов модели изготовлен из лёгких материалов высокой прочности, с применением борной стали для некоторых деталей.

Tesla Model X – это новейший электрический автомобиль, выпущенный Tesla Motors. Его разработали на базе Model S в Калифорнии, а в этом году машину начнут собирать на европейском заводе бренда в Нидерландах. Электромобиль Tesla Model X доступен в трёх комплектациях, которые отличаются мощностью моторов (их у авто 2) и батареи.

Компания также добилась значительных успехов в разработке автопилота, которым оснащены последние модели. По заверениям CEO Tesla Motors, даже тестовая версия автопилота водит на 50% безопаснее среднестатистического водителя авто. Но расслабляться рано – если автопилот заметит, что водитель отвлёкся и убрал руки с руля, машина начнёт замедляться.