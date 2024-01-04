После новогодних праздников боюсь становиться на весы. Хоть и обещала себе держать рот на замке после 18:00, оливье само собой не ликвидируется. Поэтому, взвалив на себя эту обязанность, поправилась на целый размер. Теперь восстанавливаю фигуру с помощью йоги и диетического меню. Гранола на завтрак, каша на обед и салат с апельсином на закуску. Всё не так плохо, как кажется.

Недавно подсмотрела рецепт этого салата у известного фитнес-блогера. Барышня привлекательного телосложения убеждала меня в том, что тарелкой этой закуски вполне реально насытить организм на 3 часа работы. Что ж, пока проверить не удавалось: дети с мужем отбирали у меня большую часть порции. Действительно вкусно!

Как приготовить салат с апельсином и капустой

Для приготовления этого салата идеально подойдет молодая белокочанная капуста. Старая тоже сгодится, но ее нужно будет хорошенько размять. Если вам больше по вкусу пекинская или савойская, смело берите! Калорий в них столько же, а вам — приятнее!

Ингредиенты

Капуста белокочанная200 г Апельсин1 шт. Укроп10 г Петрушка10 г Руккола15 г Кунжутное масло1 ст. л. Лимонный сок1 ст. л.

Приготовление

Грецкие орехи подсушите на сухой раскаленной сковороде на среднем огне. На это должно уйти не больше 1,5 минуты. Теперь дайте орешкам остыть. Тем временем очистите апельсин от кожуры, удалите косточки.Мякоть тоже желательно очистить от пленки. Нарежьте ее небольшими кусочками. Капусту нашинкуйте, а зелень произвольно измельчите. Когда продукты будут подготовлены, соедините их все в глубокой миске. Заправьте закуску кунжутным или тыквенным маслом и 1 ст. л. лимонного сока. К слову, если вы не любите грецкие орехи, замените их любыми другими. Например, миндалем или фундуком. Но не кешью — они слишком жирные.

Если уж на то пошло, то количество и состав зелени тоже варьируется. К примеру, вместо петрушки и укропа можно использовать кинзу, базилик или мяту. Пробуйте сочетания на вкус и уже от этого отталкивайтесь!