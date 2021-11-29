Преимущества швейцарской модели обучения

Стажировки варьируются от плотника и механика до пекаря и секретаря — каждый найдет что-то для себя. И обучение — это не просто дополнение к резюме — как только студент завершает свое обучение и ожидает определенных образовательных требований, он может начать работать!

Гибкость

Многие образовательные системы жесткие, поскольку существует только один реальный путь между уровнями. Традиционное мировоззрение для любого студента — от начального до среднего, до высшего, без реальных альтернатив, и в значительной степени каждый будет делать что-то.

Швейцарская модель, с другой стороны, отличается своей гибкостью и множеством возможностей для учащихся разного уровня, которые обеспечивают свободу передвижения. Изначально мы уже обсуждали систему ученичества, которая уже является прямой альтернативой получению среднего образования сразу после начальной. Но сразу после обучения, вместо того, чтобы идти на работу, студенты могут продолжить получение высшего образования в одном из многих «Fachhochschulen» или университетов прикладных наук, в зависимости от желаемой ими карьеры.

Между тем, возвращаясь в среднюю школу, ученики могут выбрать себе «Гимназию» — не совсем спортзал, как говорят англоговорящие, а скорее среднюю школу, с различными вариантами в зависимости от того, на чем ученики хотят сосредоточиться. Учащиеся могут перейти в среднюю школу после начальной школы или могут сделать это, если захотят, после прохождения практики.

Швейцарская модель в Дубае

Учитывая все эти преимущества, а также тот факт, что в Швейцарии учатся десятки тысяч иностранных студентов, это почти соблазнительная перспектива отправить своего ребенка обратно туда, чтобы начать работу! Однако швейцарская модель образования начала расправлять крылья и закладывать основы и в других странах. Прямо здесь, в Дубае, Swiss International School Dubai использует швейцарскую модель с двуязычным обучением на английском / немецком и английском / французском языках, а также богатой учебной программой Международного бакалавриата., родина которого также находилась в Швейцарии. Дубай — восходящая звезда на Ближнем Востоке и мультикультурный плавильный котел в регионе, который гарантирует, что ваш ребенок погрузится в поистине глобализованную среду, получая при этом лучшее образование, которое он может получить.