Шоколадные оладьи — лучший пятничный завтрак для ленивых

Конечно, вы наверняка умеете выпекать оладья, однако этот рецепт оладий с шоколадом просто великолепен. Их очень легко приготовить к пятничному завтраку, даже если это делать лень.

Шоколадные оладьи вкусны и на завтрак, и в качестве перекуса, тем более сегодня пятница и хочется под конец недели не утруждать себя готовкой прямо с утра. Блинное тесто вообще всем нравится, не говоря уже о тесте с какао, покрытом восхитительным растопленным шоколадом, который обильно стекает по всей поверхности… обязательно попробуйте! Этот рецепт мы подсмотрели у кулинаров с Misya.

Шоколадные оладьи

Ингредиенты на 4 порции:

1 яйцо;

125 мл молока;

30 мл масла семян;

80 г муки;

20 г горького какао;

30 г сахара;

4 гр разрыхлителя;

растопленный шоколад.

В большой миске взбейте яйцо с молоком и маслом. Затем добавьте муку, какао, сахар, разрыхлитель и перемешайте. Дайте тесту постоять 10 минут.

Налейте в форму немного масла и промокните впитывающей бумагой. Нагрейте и обжарьте тесто с обеих сторон по одному половнику примерно по 1 минуте. Как выложите приготовленные блины друг на друга в сервировочном блюде. Добавьте немного растопленного шоколада и смородины на шоколадные блины и подавайте.

А к этим оладьям прекрасно подойдет яблочное варенье с корицей и имбирем. Это варенье идеально подходит для тостов, а также для начинки пирогов и пирожков.