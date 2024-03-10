Готовлю его порционно, как в ресторане. Салат «Каприз» — рецепт для праздничного стола

Большинство людей готовят классические салаты на праздники. Это обусловлено тем, что традиционные салаты намного привычнее, чем какие-либо новые. Однако, от классического Оливье и Сельди под Шубой можно со временем устать. Тогда приходится искать новые рецепты для праздников.
К слову, экспериментировать с блюдами лучше до праздника. В случае, если салат или иное другое блюдо не получится, для хозяев и гостей это не будет сильным разочарованием.
Есть беспроигрышные сочетания в салатах, которые используют повара. Расскажем, как приготовить один из беспроигрышных салатов на торжество — “Каприз”.
Ингредиенты для салата “Каприз”:
- вареное яйцо — шт.;
- красный лук — шт.;
- сыр — 70 г;
- зеленый горошек — 60 г;
- соль — щепотка;
- майонез — ст.л.
Приготовление салата “Каприз”:
Вареное очищенное яйцо нарезаем маленьким кубиком, режем красный лук перьями. Натираем на крупной терке сыр, выкладываем в салатник к яйцу и луку.
Высыпаем в салат зеленый горошек, солим и заправляем майонезом. Тщательно перемешиваем все компоненты.
В данный салат также можно добавить соленые огурцы.
Не забываем перед подачей украсить салат нашинкованной зеленью — укропом, петрушкой или кинзой.