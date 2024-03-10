Готовлю его порционно, как в ресторане. Салат «Каприз» — рецепт для праздничного стола

Большинство людей готовят классические салаты на праздники. Это обусловлено тем, что традиционные салаты намного привычнее, чем какие-либо новые. Однако, от классического Оливье и Сельди под Шубой можно со временем устать. Тогда приходится искать новые рецепты для праздников.

К слову, экспериментировать с блюдами лучше до праздника. В случае, если салат или иное другое блюдо не получится, для хозяев и гостей это не будет сильным разочарованием.

Есть беспроигрышные сочетания в салатах, которые используют повара. Расскажем, как приготовить один из беспроигрышных салатов на торжество — “Каприз”.

Ингредиенты для салата “Каприз”:

вареное яйцо — шт.;

красный лук — шт.;

сыр — 70 г;

зеленый горошек — 60 г;

соль — щепотка;

майонез — ст.л.

Приготовление салата “Каприз”:

Вареное очищенное яйцо нарезаем маленьким кубиком, режем красный лук перьями. Натираем на крупной терке сыр, выкладываем в салатник к яйцу и луку.

Высыпаем в салат зеленый горошек, солим и заправляем майонезом. Тщательно перемешиваем все компоненты.

В данный салат также можно добавить соленые огурцы.

Не забываем перед подачей украсить салат нашинкованной зеленью — укропом, петрушкой или кинзой.