Причины популярности игры Майнкрафт

Детям нравится чувство достижения, которое дает Minecraft

Хотя нам нравится, что наши дети строят вещи с помощью LEGO , нас до бесконечности расстраивает, когда они просто оставляют все это разбросанным по полу. Вот почему дети любят Minecraft: они могут строить вещи, а отсутствие беспорядка означает отсутствие ругательств или уборки. Хотя это не что-то, что физически занимает место в доме, дети могут наслаждаться своим творением в Minecraft, и игра награждает вас своей системой достижений, если дети выполняют определенные действия в игре. Есть удобный вариант — это скачать Майнкрафт через специальный лаунчер для Виндовс и Линукс.

Прикладная математика наиболее конкретным способом

Самое большое разочарование при обучении математике — это учить детей представлять это в своей голове. Однако в Minecraft есть система крафта, которая учит детей соотношению и стоимости создания определенных предметов. Хотя он не учит их углам и формам, он научит их, сколько частей чего-то потребуется, чтобы создать что-то, а также сколько прибыли они могут получить после создания и продажи. Для них это бизнес-математика в самом простом и увлекательном виде.

Если они злятся и расстроены, дети могут выразить свою ярость, убивая существ

Особенно из-за того, как пандемия разрушила наши планы в отношении детей и помешала им снова выходить на улицу, дети, вероятно, сейчас полны сдерживаемой агрессии . Все их эмоции сжаты в шар, и этот шар взорвется, если им некуда будет его выпустить здоровым образом. В Minecraft есть существа, которых детям нужно убивать, чтобы защитить свой дом от разрушения или если им нужны предметы. Дети, чтобы помочь справиться со своим разочарованием или взрывными наклонностями, могут бежать в Майнкрафт и убить Эндердракона, чтобы потом они почувствовали себя намного лучше, говоря о своих эмоциях.

Minecraft не имеет линейной сюжетной структуры

Самое большое разочарование детей в играх заключается в том, что они должны перейти от пункта А к пункту Б и сделать это в течение установленного времени. Дети любят Minecraft, потому что вам не нужно этого делать. У них нет времени, и это дает детям возможность исследовать и делать все, что они хотят. Самое приятное то, как дети учатся. С землями, свободными от всего, дети могут даже строить большие города в Minecraft, что откроет им дверь, чтобы узнать больше об определенных вещах.