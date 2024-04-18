Вкуснее, чем чизкейк: как печь творожную паску – видеорецепт Татьяны Литвиновой

Приготовьте на Пасху вкусную творожную паску. Она будет вкуснее, чем обычная или чизкейк. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ По этому рецепту известной кулинарки Татьяны Литвиновой паска получается нежной и ароматной. Он создан на базе австрийской рецептуры классического чизкейка. Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Рецепт творожного кулича в духовке Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 4 яйца;

– 200 граммов сахара;

– 125 граммов масла 82%;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов крахмала;

– 100 граммов вяленой клюквы;

– цедра 1 лимона. Приготовление: В чашу блендера положите творог, сливочное масло, сахар, 80 граммов крахмала, яйца, ванильный сахар и лимонную цедру. Перемешайте все до однородности. Клюкву промойте и обсушите бумажным полотенцем, притрусите крахмалом, чтобы она не опустилась на дно при выпекании. Небольшую высокую жаростойкую кастрюльку или форму смажьте сливочным маслом и притрусите крахмалом, выложите творожную массу, добавьте клюкву или цукаты и осторожно перемешайте. Поставьте кастрюльку в жаростойкую не разъемную форму большего размера. Все вместе отправьте в разогретую до 155 градусов духовку. Налейте горячую воду в большую форму. Выпекайте в течение 35 – 45 минут. Готовую пасху хорошо охладите. Лучше всего дополнительно выдержать ее в холодильнике в течение 2 часов. Только после этого кулич можно осторожно перевернуть на тарелку для подачи. Украсьте верхушку декором из шоколада, сахарными посыпками и яичками из мастики. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить вкусный манник «Зебра».