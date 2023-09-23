Кишечник не выдержит: диетолог посоветовала раз в неделю отказываться от мяса

Диетолог Анна Мелехина советует хотя бы раз неделю не есть мясо. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Эксперт отметила, что человек ежедневно употребляет слишком много мяса — то есть твердых жиров, которые способны вызвать различные заболевания.

При этом среднестатистический человек с большой вероятностью испытывает дефицит пищевых волокон. Мелехина отмечает, что как только сократится потребление мяса, вырастет потребление овощей, цельных злаков и бобовых.

В дни отказа от мяса доктор советует обогащать рацион овощами, особенно капустой и бобовыми, необработанными злаками и ненасыщенными жирам — они дают организму белок, необходимый для укрепления сердца и сосудов, а также для нормализации пищеварения.

Ранее финские ученые нашли продукт, который помогает безопасно заменить красное мясо в рационе. В ходе эксперимента они выяснили, что в бобовых содержатся все те же полезные вещества — участники исследования получали белки и прочие микроэлементы с горохом, фасолью и чечевицей в полном объеме и не замечали проблем со здоровьем.