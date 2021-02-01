Применение и важность сухих строительных смесей

Песок бывает не только природным, но и искусственным. Основной составляющей песка является диоксид кремния, которым является обыкновенный кварц.

Песок имеет рыхлую консистенцию и состоит из микрочастиц, размер которых варьируется от 0,15 до 5 миллиметров. Образуется песок при постепенном разрушении горной породы. Песок добывается в реке, морской воде, а также в горах и специальных карьерах.

Песок добавляется в бетон, строительные составы, сухие смеси. Для создания суперпрочных и надежных сооружений в виде автострад и аэродромов применяется песок, взятый из карьеров, расположенных у речных берегов. Также вас может заинтересовать покупка строительных материалов, подробнее на сайте https://poli-plast.ua/.

Речной песок стоит на порядок выше песка, добытого в карьере. Дело в том, что такой песок проходит очистку от щебня непосредственно в карьере и избавляется от прочих посторонних веществ. В карьерном песке может содержаться глина, которая не дает составу проседать. Попадаются там и камни со щебнем. Наиболее востребован в наши дни песчано-гравийный состав. Он идеально подходит для изготовления бетона, жилых домов, автодорог. Их него выполняется качественная железобетонная продукция.

Тяжелый песок представляет собой рыхлое вещество, частицы которого образуются в результате дробления горной породы. Песчинки при этом получаются шероховатыми и острыми.

Песок считается экологически безопасным материалом, поэтому широко применяется в стройиндустрии. Он не провоцирует аллергию, не раздражает кожу и не портит атмосферу в помещении. Песок текучий, поэтому оперативно заполняет все пространства и щели стеновой кладки. В результате стеновые поверхности приобретают прекрасную изоляцию.

Песок не поддерживает горение и имеет высокую температуру плавления. При нагревании из него не испаряются вредные вещества. Материал входит в состав многих конструкций и прекрасно продлевает их срок службы. Он не подвержен разложению, поскольку имеет в своем составе неорганические вещества. Песок – это довольно бюджетный и экономичный материал.

Песок добавляют в штукатурный состав, из карьерного вида материала выпускают бетон. Песок присутствует во всех фундаментах и различных кладках. На шпаклевку идет мелкозернистый песок. Он не реагирует с водой и прочими вязкими веществами, поэтому бетон после процесса отвердевания дает совсем незначительную усадку. Для создания теплого пола стяжку из цемента укрепляют песком. Песок также прекрасно поглощает шум и сохраняет тепло.