На праздники и к ужину: рецепт салата «Любимое желание»

Это салат выкладывается слоями и нравится всем.
Салат «Любимое желание» очень легко приготовить и он даже может заменить на праздничном столе такие салаты, как Оливье, или «Селедка под шубой».
Все ингредиенты очень простые, а салат получается вкусным и сытным. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Салат «Любимое желание»
Ингредиенты:
- два куриных филе;
- четыре картофелины;
- две морковки;
- 400 г шампиньонов;
- одна средняя луковица;
- три зубчика чеснока;
- два яйца;
- майонез, соль, перец.
Шампиньоны нарежьте пластинами. Лук нарежьте полукольцами. Поджарьте грибы с луком на сковороде.
Добавьте соль и перец по своему вкусу и измельченный чеснок. Если вкус чеснока вам не нравится, этот этап можно пропустить.
Картофель и морковь помойте, и отварите до готовности. Очистите и натрите на крупной терке.
Куриное филе посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде на растительном масле под крышкой. Также можно посолить, поперчить и запечь в духовке.
Разберите мясо на волокна.
Яйца взбейте, посолите и зажарьте тонкий омлет-блинчик. Нарежьте омлет тонкой соломкой. Теперь соберите салат. Все ингредиенты выкладывайте слоями, промазывая майонезом. Сначала картофель, затем морковь, затем куриное филе, грибы, а сверху выложите омлет. Салат «Любимое желание» готов.
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