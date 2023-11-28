На праздники и к ужину: рецепт салата «Любимое желание»

Это салат выкладывается слоями и нравится всем.

Салат «Любимое желание» очень легко приготовить и он даже может заменить на праздничном столе такие салаты, как Оливье, или «Селедка под шубой».

Все ингредиенты очень простые, а салат получается вкусным и сытным. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Салат «Любимое желание»

Ингредиенты:

два куриных филе;

четыре картофелины;

две морковки;

400 г шампиньонов;

одна средняя луковица;

три зубчика чеснока;

два яйца;

майонез, соль, перец.

Шампиньоны нарежьте пластинами. Лук нарежьте полукольцами. Поджарьте грибы с луком на сковороде.

Добавьте соль и перец по своему вкусу и измельченный чеснок. Если вкус чеснока вам не нравится, этот этап можно пропустить.

Картофель и морковь помойте, и отварите до готовности. Очистите и натрите на крупной терке.

Куриное филе посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде на растительном масле под крышкой. Также можно посолить, поперчить и запечь в духовке.

Разберите мясо на волокна.

Яйца взбейте, посолите и зажарьте тонкий омлет-блинчик. Нарежьте омлет тонкой соломкой. Теперь соберите салат. Все ингредиенты выкладывайте слоями, промазывая майонезом. Сначала картофель, затем морковь, затем куриное филе, грибы, а сверху выложите омлет. Салат «Любимое желание» готов.

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