Мечтой каждого человека является идеальный внешний вид, который никак не может сочетаться с различными дефектами на коже. Одним из распространенных подобных эстетических недостатков является наличие на коже расширенных сосудов. Кроме этого немалый психологических дискомфорт приносит розацеа, псориаз, рубцы после акне и так далее. Избавиться от подобных недостатков может помочь сосудистый лазер, который сегодня установлен во многих косметологических центрах. Если у вас скучная интимная жизнь, то можно ее разнообразить, купив страпон на ремнях.

В основе принципа действия лазера лежит превращение световой энергии в тепловую. При этом аппарат воздействует сразу на гемоглобин, который находится в просвете сосуда и нагревается до необходимой температуры. В результате происходит запаивание сосуда, и он просто исчезает с поверхности кожи (для удаления сосудистых звездочек достаточно нескольких процедур с интервалом в 2-3 недели). При этом воздействие на окружающие ткани практически полностью исключается, что очень важно и позволяет предотвратить появление новых дефектов на коже после проведения процедуры. Сама по себе процедура с использованием сосудистого лазера является безболезненной, так как кожа постоянно охлаждается, что предотвращает появление ожогов, а единственной приметой является появление небольшого покраснения, которое проходит в течение получаса после завершения процедуры.

Следует отметить, что применение сосудистого лазера имеет свои противопоказания, поэтому назначение процедуры должен осуществлять только специалист. Последний сможет подобрать параметры воздействия на основе данных о возрасте, фитотипе кожи, уровне ее чувствительности, степени локализации дефекта и ряда других факторов, что позволит избежать негативного влияния и обеспечить высокую эффективность. Кроме этого он сможет убедиться в отсутствии противопоказаний для использования сосудистого лазера, к которым относятся:

беременность;

наличие повреждений в зоне проведения процедуры;

наличие свежего загара или автозагара;

наличие онкологических заболеваний на коже;

применение препаратов, которые усиливают фоточувствительность;

наличие хронических и острых кожных заболеваний.

Кроме этого имеют место и иные заболевания, которые могут быть препятствием для назначения процедуры сосудистым лазером, поэтому консультация специалиста должна быть обязательна перед прохождением первой процедуры.