Нужно ли собирать пену с бульона: какое важное знание о мясе решит все
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Любимое горячее блюдо / Фото Pixabay
На самом деле пена, которую мы все так любим собирать, это просто свернутый белок из мяса. Если вы не будете слишком часто помешивать блюдо, то во время варки белок спокойно осядет на дно. Поэтому, прозрачности разлитого по тарелкам бульона абсолютно ничего не угрожает. Хозяйкам советуют не собирать пену зря, а заниматься другими делами или просто посвятить время родным. Секреты, полученные опытом: как правильно варить картофель.