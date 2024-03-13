ГлавнаяРецептыНе только защитники, но и невероятные повара: чем питаются воины Сил обороны – атмосферное видео Не только защитники, но и невероятные повара: чем питаются воины Сил обороны – атмосферное видео На чтение: 1 минута Украинские военные продолжают защищать нашу страну от российского нашествия. А чтобы иметь силы, им нужно сытно и вкусно питаться. НОВОСТИ ВКУСНО В сети распространяется видео с украинских позиций, сообщает Вкусно 24. На нем можно увидеть полевую кухню и роскошные блюда, которые приготовили наши защитники. Стоит попробовать «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Чем питаются украинские военные Воин ВСУ показал, что бойцам подавали на обед. Защитники лакомились рядом аппетитных блюд, в частности: французским сырным супом с сухарями собственного производства; холодными закусками, среди которых – оливки, маслины, консервированные овощи и тому подобное; тушеным с мясом картофелем; паштетом; салом с луком; фаршированными яйцами; салатом «Студенческий». На десерт были конфеты, печенье и рогалики со свежесваренным узваром. Также защитники подкрепились йогуртами, консервированными ананасами и сгущенным молоком. Стоит отметить, что все блюда имели просто невероятно вкусный вид. Поэтому можно с уверенностью сказать, что от той трапезы все остались сытыми и довольными. Поделитесь с друзьями