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На сегодняшний день перистальтический шланговый насос пользуется огромной популярностью среди покупателей, из-за своего несложного строения. В корпусной части устройства вмонтирована труба изготовленная из эластомера, которую сплющивает к корпусу, специальное вращающееся устройство — ротор, на нем расположены ролики. При каждом вращении ротора происходит сжатие трубы, за счет роликов, труба прижимается к корпусу, а когда она обратно разжимается, создается разрежение и жидкая среда выталкивается из перистальтического насоса. Более детально про принцип действия и устройство перистальтического насоса вы можете узнать тут https://tehnogrupp.com/katalog/nasosy-po-tipu/peristalticheskie-nasosy.

Описание

Данная категория включает 13 типоразмерных моделей, производительность которых колеблется от 0 до 40 л/мин. Конструкция корпуса обладает устойчивостью к повышению давления до 15 бар. Шланг имеет диаметр, который колеблется от 10 до 125 мм и делается из различных видов эластомеров. Поверхность трубки покрыта специальным синтетическим материалом, для увеличения сопротивляемости при высоком давлении. Внутри корпуса труба смазывается маслом и остужается, для увеличения срока работы насоса. Диаметр прижимных роликов имеют специально соответствующий размер, для того чтобы снизить износ шланга.

Преимущества

Бесперебойная подача, максимальная точность дозирования продукта. Не образует пену. Возможно одновременно использовать несколько трубчатых магистралей, для повышения КПД оборудования. Способность перекачивать жидкие массы в различных направлениях, при изменении направления вращения ротора. Легкая санитарная обработка, обрабатывается только эластичный шланг. Простота техобслуживания, замена шланга происходит за несколько минут, а насосные головки и приводы состоят из отдельных модулей, поэтому в случае, поломки, подлежит замене только головка.

Применение

Перистальтические шланговые насосы можно пускать в работу для дозированной подачи, как и для транспортировки разного состава жидкостей. Перекачиваемая среда соприкасается только с трубкой (шлангом), что допускает использовать один и тот же насос для транспортировки различных видов жидкости, при использовании шлангов из разных материалов. Сейчас на рынке представлен большой ассортимент насадок к насосу, применяемых к различным видам жидкости. Насос высокого давления оборудован специальным каналом, для транспортировки шлама с высокими абразивными свойствами, такими как, клей, цемент, известковое молоко, двуокись титана, экстрагенты, а также вязкой жидкости, в которой присутствуют твердые частицы. Благодаря всем своим свойствам и преимуществам перистальтические насосы применяют во многих отраслях.