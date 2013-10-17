На сегодняшний день перистальтический шланговый насос пользуется огромной популярностью среди покупателей, из-за своего несложного строения. В корпусной части устройства вмонтирована труба изготовленная из эластомера, которую сплющивает к корпусу, специальное вращающееся устройство — ротор, на нем расположены ролики. При каждом вращении ротора происходит сжатие трубы, за счет роликов, труба прижимается к корпусу, а когда она обратно разжимается, создается разрежение и жидкая среда выталкивается из перистальтического насоса. Более детально про принцип действия и устройство перистальтического насоса вы можете узнать тут https://tehnogrupp.com/katalog/nasosy-po-tipu/peristalticheskie-nasosy.
Описание
Данная категория включает 13 типоразмерных моделей, производительность которых колеблется от 0 до 40 л/мин. Конструкция корпуса обладает устойчивостью к повышению давления до 15 бар. Шланг имеет диаметр, который колеблется от 10 до 125 мм и делается из различных видов эластомеров. Поверхность трубки покрыта специальным синтетическим материалом, для увеличения сопротивляемости при высоком давлении. Внутри корпуса труба смазывается маслом и остужается, для увеличения срока работы насоса. Диаметр прижимных роликов имеют специально соответствующий размер, для того чтобы снизить износ шланга.
Преимущества
- Бесперебойная подача, максимальная точность дозирования продукта.
- Не образует пену.
- Возможно одновременно использовать несколько трубчатых магистралей, для повышения КПД оборудования.
- Способность перекачивать жидкие массы в различных направлениях, при изменении направления вращения ротора.
- Легкая санитарная обработка, обрабатывается только эластичный шланг.
- Простота техобслуживания, замена шланга происходит за несколько минут, а насосные головки и приводы состоят из отдельных модулей, поэтому в случае, поломки, подлежит замене только головка.
Применение
Перистальтические шланговые насосы можно пускать в работу для дозированной подачи, как и для транспортировки разного состава жидкостей. Перекачиваемая среда соприкасается только с трубкой (шлангом), что допускает использовать один и тот же насос для транспортировки различных видов жидкости, при использовании шлангов из разных материалов. Сейчас на рынке представлен большой ассортимент насадок к насосу, применяемых к различным видам жидкости. Насос высокого давления оборудован специальным каналом, для транспортировки шлама с высокими абразивными свойствами, такими как, клей, цемент, известковое молоко, двуокись титана, экстрагенты, а также вязкой жидкости, в которой присутствуют твердые частицы. Благодаря всем своим свойствам и преимуществам перистальтические насосы применяют во многих отраслях.
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