Гречневый суп с говядиной: простой рецепт

У каждой семьи свои кулинарные традиции. У кого-то борщ в приоритете, у других хозяек окрошка и зимой, и летом на столе. А моих домочадцев хлебом не корми, а подай на обед гречневый суп с говядиной. А что я? Мне такой расклад только на руку. Это простое и питательное блюдо я научилась готовить за 45 минут: средняя длительность серии моего любимого сериала. Куда ни глянь, одни выгоды!

Вы не подумайте, что я мужа и детей держу на гречневой диете. Они у меня питаются обильно и полноценно. На первое я подаю не только гречневый суп, но и те же борщ, рассольник, окрошку. А мой младшенький обожает грибной крем-суп. Готовлю его по рецепту по ссылке. Но безоговорочным фаворитом среди первых блюд всё же остается суп с гречкой и говядиной. О нём сегодня вам и расскажу.

Как приготовить гречневый суп с говядиной

На самом деле, это довольно простое и бюджетное блюдо. Для приготовления целой кастрюли супа вам понадобится чуть меньше полкилограмма мяса. Конечно, если вы хотите сделать суп более сытным, можете использовать не только говядину, но и свинину. По кусочку каждого вида мяса, к примеру. Бульон тогда получается очень насыщенным по вкусу и ароматным.

Ингредиенты

Говядина400 г Картофель4 шт. Лук1 шт. Морковь1 шт. Чеснок2 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Перец душистый3 шт. Гречка5 ст. л. Укроп0,25 пуч. Петрушка0,35 пуч. Подсолнечное масло2 ст. л. Лавровый лист1 шт.

Приготовление

Мясо нарежьте средними кубиками, отправьте в кастрюлю и залейте водой. Варите его около 30 минут на среднем огне. Не забывайте снимать пенку в процессе. Пока мясо готовится, займитесь остальными ингредиентами. Промойте гречку и обжарьте ее на сухой сковороде в течение 3 минут. Регулярно помешивайте, чтобы гречка не подгорела! Морковь нарежьте соломкой, а лук — мелким кубиком. Обжарьте лук и морковь на небольшом количестве подсолнечного масла. Через 30 минут добавляем к бульону картофель, нарезанный кубиком, а также душистый перец и лавровый лист. Варите 5 минут. Далее добавьте к бульону гречку. Варим до ее готовности. Добавьте в кастрюлю зажарку, соль и черный перец по вкусу. Варите еще 5 минут. Добавляем в суп рубленые укроп и петрушку. Практически готово! Теперь дайте супу немного настояться и подавайте к столу. Важно, чтобы зелень сохранила свои цвет и текстуру, при этом успев отдать запах. Поэтому не оттягивайте трапезу!

Как вам рецепт? А как вы готовите гречневый суп? Будем рады узнать о вашем фирменном рецепте. Пишите нам в комментариях, будем рады пообщаться!