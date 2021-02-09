Чтобы открыть летнее кафе, необходимо позаботиться о подходящем для него месте. Найти хорошее помещение с открытой площадкой, которое будет выставлено на продажу или доступно для аренды, очень сложно. А организация ресторана в удаленном районе города с низкой проходимостью не принесет желаемой прибыли. Постройка же нового здания займет много времени и средств. Поэтому начинать ее придется задолго до намеченной даты открытия. А вы слышали про открытие ресторана LES в городе Одессе? Более детально на сайте https://lesgreenlounge.com.ua/ru/.

Как быстро открыть летнее кафе

В последние годы популярной стала строительная технология возведения сферических конструкций. Их можно встретить в различных областях жизнедеятельности:

развлекательные комплексы;

спортивные сооружения;

торгово-ярмарочные павильоны;

выставочные ангары;

помещения для форумов и семинаров.

В Украине многие предприниматели использовали эту идею для открытия летних кафе. Такое решение позволяет в короткий промежуток времени создать помещение нужных размеров в любой точке города. При этом не нужно получать столько разрешительных документов на строительство от городских властей, как для бетонного, кирпичного здания, ведь геокупол не является капитальной постройкой. По такому принципу было организовано множество коммерческих объектов в крупных городах Украины в преддверии чемпионата мира по футболу.

Для монтажа тентового шатра не нужно использовать крупногабаритную грузоподъемную технику. Благодаря этому преимуществу можно открыть летнее кафе в центре города или в туристической зоне с ограниченным движением транспорта. Стоит отметить низкую стоимость геокупола в сравнении с капитальной постройкой. Для его изготовления требуется минимум строительных материалов, что объясняет его вполне приемлемую цену.

Аренда геокупола для летнего кафе

Многие кафе приносят львиную долю прибыли только в определенное время года. Речь идет о курортах, продолжительных музыкальных фестивалях, спортивных состязаниях и других массовых мероприятиях. В таком случае организовывать круглогодичную работу заведения бессмысленно и невыгодно с экономической точки зрения. Наиболее приемлемым вариантом в данной ситуации становится аренда геокупола для летнего кафе.

Ознакомиться с условиями аренды или покупки геодезического купола. Чтобы выбрать подходящий размер сферической конструкции, необходимо учесть следующие моменты:

предполагаемое количество посадочных мест;

необходимость установки дополнительного оборудования;

потребность в наличии сцены;

оптимальное количество входов, окон.

Аренда геокупола – оптимальный вариант для открытия летнего кафе!