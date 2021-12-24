Процедура осуществления оценочной деятельности

Рыночная трансформация экономики государства требует совершенных механизмов анализа ресурсной базы субъекта хозяйствования и определение фундаментальных подходов к оценке имущества предприятия. В стратегии посткризисного развития национальной экономики страны все большее значение приобретает соответствие и взаимосогласованность имущественных интересов субъектов хозяйствования. В то же время доступы на рынки Казахстана осложненные и связаны со значительными имущественными рисками и юридическими проблемами по определению имущества. В этой связи важную роль в подготовке высококвалифицированных специалистов призваны играть методики, принципы, подходы, которые освещают вопросы оценки имущества в Казахстане.

Недвижимое имущество как объект налогообложения рассматривается по налога на недвижимое имущество (недвижимость), который является одним из классических видов налогов, существует во многих налоговых системах стран мира. Этот налог включен в систему общегосударственных налогов и сборов (обязательных платежей), однако до сих времени налог на недвижимое имущество (недвижимость) ни был законно установлен отдельным нормативным актом, правовой механизм налога определен в Налоговом кодексе, что, в свою очередь, выделяет определенный обязанность по его уплате. В нормативных документах недвижимым имуществом в целях налогообложения данным налогом рассматривается недвижимость, отличную от земельного участка (сооружения и здания) и выделяются следующие обязательные признаки недвижимости как объекта налогообложения, как ее местоположение и принадлежность налогоплательщику на праве собственности.

Аналогичные признаки имеют все объекты налогообложения имущественных налогов. Именно недвижимое имущество рельефно отражает основные черты объекта налогообложения имущественных налогов, среди которых: необходимость государственной регистрации, оценки и учета, наличие устойчивых физических и качественных характеристик (площадь, местоположение,

срок эксплуатации и т.п.), наличие экономической основы, а потому недвижимость должно быть использовано в качестве объекта налогообложения путем введение в действие налога на недвижимое имущество (недвижимость).