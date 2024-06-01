Рецепт: Рулет мясной — с чесноком и базиликом

Ингредиенты:

грудинка свиная — 700 г;

чеснок — 1 головка;

паприка молотая — 1 ч.л.;

базилик сушеный — 1 ст.л.;

соль — 1 ч.л.;

перец черный молотый — 0.5 ч.л.

Способ приготовления: Здравствуйте, уважаемые кулинары! Мясных блюд очень много и они очень разнообразные. Предлагаю приготовить мясной рулет из свиной грудинки с чесноком и базиликом. Готовить этот рулет очень просто. Получается невероятно сочное мясо, нежное и ароматное. Охлажденный рулет прекрасно нарезается тонкими ломтиками. Подойдет как на бутерброды, так и на ужин с гарниром. Из специй можно использовать свои любимые, но лучше всего подходит к свинине базилик и паприка. Еще отлично сочетается с этим мясом мускатный орех и приправа для свинины, в состав которой входят все необходимые специи. Мясной рулет замечательно будет приготовить на праздник, а также на повседневный ужин будет великолепно. Блюдо сытное, мягкое и аппетитное. Всем рекомендую попробовать!

Подготовьте все необходимые продукты по списку — свиная грудинка не сильно жирная, соль, черный молотый перец, чеснок, молотая паприка сладкая, сушеный базилик.

Промойте свиную грудинку и просушите бумажными полотенцами. Если грудинка толстая, то разрежьте ее вдоль на две части, не дорезая до конца. Раскройте, как книгу, и отбейте молоточком для мяса до толщины 5 мм. Чтобы не порвать мясо, накройте грудинку пакетиком полиэтиленовым. Пищевую пленку лучше не использовать, она порвется.

Отбитую свиную грудинку присыпьте солью и черным молотым перцем (лучше свежемолотым — будет ароматнее). Слегка вотрите руками специи в мясо. Кладем специи только с одной стороны.

Почистите головку чеснока, вымойте зубчики и порежьте их на пластинки. Присыпьте грудинку сушеным базиликом и равномерно разложите пластинки чеснока.

Сверните свиную грудинку с начинкой в плотный рулет. Обмотайте рулет обычными нитками, чтоб придать форму и чтобы рулет держался при запекании.

Сверху рулет из грудинки посыпьте сладкой молотой паприкой. Можно добавить и приправу для свинины, и зернистую горчицу. Это по желанию.

Выложите мясной рулет на несколько слоев фольги и плотно заверните. Побольше фольги нужно, чтоб мясной сок не вытекал при запекании.

Готовьте рулет из свиной грудинки в нагретой до 180 градусов духовке в течение 1.5 часов.

В конце запекания разверните фольгу. Аккуратно — горячий пар! Поставьте обратно в духовой шкаф на 10 минут, чтобы рулет подрумянился.

Снимите нитки. Рулет из грудинки остудите и переложите с мясным бульоном в емкость с крышкой. Нарезайте ломтиками и наслаждайтесь нежностью грудинки.

Угощайте родных и близких! Готовьте с удовольствием! Приятного всем аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин.