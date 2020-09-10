Процесс производства молока

Молоко, поступающее на молочный завод, должно соответствовать критериям польского стандарта на сырое молоко для сбора. Образец молока берется из каждой партии молока, доставленной на молочный завод, чтобы оценить сырье. Полученные результаты являются основой классификации молока, основанной на требованиях польского стандарта.

Измерение количества

Измерение количества необходимо производить для каждой партии молока, поступающей на молокоперерабатывающий завод. Для этого используются объемные расходомеры (расходомеры) или массовые расходомеры (цистерны).

Первоначальное хранение сырья перед производством.

Сырое молоко не всегда перерабатывается напрямую. Меньшее количество молока (до 20000 дм 3 ) хранится в резервуарах для хранения (горизонтальных или вертикальных), а большее количество — в так называемых емкостях. танкило вместимостью 20-200 тыс. дм 3 . Температура хранения молока должна быть ниже 10 ° C, предпочтительно около 4 ° C, а время не должно превышать 24 часов.

Дегазация

В сыром молоке воздух, присутствующий в растворенном, связанном с компонентами молока или в диспергированной форме, составляет 6-10% от объема молока. Такое количество воздуха снижает эффективность производственного процесса и отрицательно сказывается на свойствах конечного продукта. Дегазация обычно проводится с помощью систем дегазации под отрицательным давлением.

Очистка молока

Молоко, поступающее на молочный завод, подвергается механической очистке с помощью устройств Молтехснаб, называемых центрифугами, которые также служат для снятия обезжиренного молока или его нормализации.

Нормализация (стандартизация) жирности.

Целью стандартизации является получение продукта со стандартным возможным содержанием жира в соответствии с производственными допущениями. Стандартизация жира заключается в смешивании нужных количеств обезжиренного молока и цельного молока или обезжиренного молока и сливок. Эта операция часто также выполняется путем отделения определенного количества сливок в потоке (молочные центрифуги) или с помощью устройств нормализации потока.

Гомогенизация

Этот процесс включает разрушение и диспергирование жировых шариков и их скоплений до меньших размеров. Это делается путем пропускания нагретого продукта под высоким давлением через узкое отверстие в устройстве, называемом гомогенизатором. Гомогенизация предотвращает образование слоя сливок или отделение жира на поверхности готового продукта, делая молочный жир более усваиваемым.

Термическая обработка.

Термообработка предназначена для снижения количества патогенных и сапрофитных микроорганизмов до безопасного уровня в сыром молоке, а также для увеличения срока хранения продукта при сохранении минимальных химических, физических и органолептических изменений в молоке.