Выпросила рецепт у соседки. Знаменитые налистники: тающие блины с творогом в духовке

Блины давно уже стали обыденным для многих блюдом. Их можно приготовить на завтрак, вместо пирожков, для закуски и даже на ужин и обед. Главное, правильно подобрать начинку для блинов. Для завтрака подходят простые блины с наполнением из фруктов, яйца с луком. Для обеда больше годятся блины с мясом и рыбой. На закуску и праздничный стол стоит приготовить блины с икрой, сыром, жульеном.

Сделать просто блины с начинкой не интересно, поэтому большинство ищет интересные рецепты. Одним из таких является способ приготовления Одесских налистников. Это сочные блины с начинкой, которые нужно запекать в духовке.

Ингредиенты для одесских налистников:

молоко — 800 мл;

яйца — 4 шт.;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — щепотка;

мука — 250 г;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

вода — 100 мл.

Ингредиенты для начинки:

творог — 700 г;

изюм — 100 г;

клюква — 100 г;

яйца — 2 шт.;

ванильного сахара — 10 г;

соль — щепотка;

цедра 1 лимона;

сахар — 3 ст. л.

Приготовление одесских налистников:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль и сахар, перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем в смесь 400 мл молока, снова перемешиваем.

Смешиваем муку с крахмалом, просеиваем сыпучие компоненты в смесь яйца и молока, замешиваем тесто. Вливаем в тесто остатки молока, смешиваем все ингредиенты.

Добавляем в тесто растительное масло.

Если тесто получилось густым, вливаем в него воду, перемешиваем.

Хорошо разогреваем сковороду, смазываем каплей растительного масла. Обжариваем блины классическим способом по 30 секунд с каждой стороны.

Для начинки: заливаем кипятком изюм и клюкву, даем так постоять 10 минут. В это время к творогу выкладываем желтки, заранее их отделяем от белков.

Высыпаем в творог ванильный и классический сахар, взбиваем блендером до кремового состояния. В белки высыпаем соль и взбиваем до пышности.

Аккуратно вводим белки в творог, перемешиваем. Просушиваем на бумажном полотенце клюкву и изюм. Высыпаем изюм, клюкву и цедру лимона в творог, перемешиваем.

Делим блин на 4 треугольника, кладем в каждый по столовой ложке начинки. Сворачиваем блины в рулетики, подворачиваем уголки внутрь.

Выкладываем налистники в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом. Смазываем каждый налистник обильно сливочным маслом.

Выпекаем при 140 градусах 30-40 минут в противне, при 130 градусах 40-50 минут в форме для запекания.

Важно делать налистники не больше дамского пальчика, так как это правильный размер данного блюда. Получаются сочные мягкие и нежные налистники.