Выпросила рецепт у соседки. Знаменитые налистники: тающие блины с творогом в духовке

Блины давно уже стали обыденным для многих блюдом. Их можно приготовить на завтрак, вместо пирожков, для закуски и даже на ужин и обед. Главное, правильно подобрать начинку для блинов. Для завтрака подходят простые блины с наполнением из фруктов, яйца с луком. Для обеда больше годятся блины с мясом и рыбой. На закуску и праздничный стол стоит приготовить блины с икрой, сыром, жульеном.
Сделать просто блины с начинкой не интересно, поэтому большинство ищет интересные рецепты. Одним из таких является способ приготовления Одесских налистников. Это сочные блины с начинкой, которые нужно запекать в духовке.
Ингредиенты для одесских налистников:
- молоко — 800 мл;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- соль — щепотка;
- мука — 250 г;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- вода — 100 мл.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 700 г;
- изюм — 100 г;
- клюква — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- ванильного сахара — 10 г;
- соль — щепотка;
- цедра 1 лимона;
- сахар — 3 ст. л.
Приготовление одесских налистников:
Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль и сахар, перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем в смесь 400 мл молока, снова перемешиваем.
Смешиваем муку с крахмалом, просеиваем сыпучие компоненты в смесь яйца и молока, замешиваем тесто. Вливаем в тесто остатки молока, смешиваем все ингредиенты.
Добавляем в тесто растительное масло.
Если тесто получилось густым, вливаем в него воду, перемешиваем.
Хорошо разогреваем сковороду, смазываем каплей растительного масла. Обжариваем блины классическим способом по 30 секунд с каждой стороны.
Для начинки: заливаем кипятком изюм и клюкву, даем так постоять 10 минут. В это время к творогу выкладываем желтки, заранее их отделяем от белков.
Высыпаем в творог ванильный и классический сахар, взбиваем блендером до кремового состояния. В белки высыпаем соль и взбиваем до пышности.
Аккуратно вводим белки в творог, перемешиваем. Просушиваем на бумажном полотенце клюкву и изюм. Высыпаем изюм, клюкву и цедру лимона в творог, перемешиваем.
Делим блин на 4 треугольника, кладем в каждый по столовой ложке начинки. Сворачиваем блины в рулетики, подворачиваем уголки внутрь.
Выкладываем налистники в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом. Смазываем каждый налистник обильно сливочным маслом.
Выпекаем при 140 градусах 30-40 минут в противне, при 130 градусах 40-50 минут в форме для запекания.
Важно делать налистники не больше дамского пальчика, так как это правильный размер данного блюда. Получаются сочные мягкие и нежные налистники.