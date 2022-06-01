Продажа мощных дизельных генераторов

Какой генератор выбрать: бензиновый или дизельный?

В наших реалиях электричество может отключиться в любой момент. И на долгое время. Для того чтобы бытовая техника могла и далее функционировать в бесперебойном режиме, потребуется электрогенератор ДГУ в Краснодаре, встречающийся в магазинах не только в классическом бензиновом виде, но также в дизельном.

Бензиновые генераторы однофазного типа чаще всего комплектуются легкими и мощными двухтактными ДВС, отличными от четырехтактных аналогов тем, что избавлены от системы ГРМ, способной выйти из строя при недостатке давления масла.

Но считать, что двухтактный ДВС работает без масла, в корне неверно – бензин обязательно размешивается синтетическим маслом в нужном соотношении 30:1, что позволяет полностью избавиться от громоздкой системы жидкостной смазки. И действительно, генераторы, работающие на бензиновой топливной смеси, отличаются крайне низкой массой – если купить версию в 5 кВт, то она будет весить не более 90 кг!

Двухтактные генераторы отличны несколько повышенным потреблением топлива. В среднем уходит не более 1.5 литров на 1 мощности, но это объясняется тем фактом, что двигатели постоянно работают на повышенных оборотах для компенсации потери мощности, если к устройству будет подключено множество потребителей энергии.

Но если требуется генератор, отличный пониженным расходом топлива, разумно покупать версию меньшей мощности. Для бытовой техники разумно брать версию мощностью не более 0.4 кВт, которая расходует один литр смешанного топлива на несколько часов работы. Для подключения холодильника, телевизора и освещения такой генератор окажется более чем достаточным.

Двухтактные генераторы ценятся способностью заводиться с первого раза. Для этого часто задействуется безотказное магнето, но в дорогих версиях могут дополнительно устанавливаться стартеры. Но если нужно устройство, работающее на чистом бензине и способный функционировать даже при сильной жаре, рекомендуется покупать куда более экономичный четырехтактный бензиновый генератор.