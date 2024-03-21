Готовлю из самых простых продуктов. Салат «Экономичный» — быстрый рецепт на каждый день

Мало кто задумывается о том, как правильно готовить салаты. Многим кажется, что определенных строгих правил в готовке не существует. Но, это суждение неправильное. Даже салат может получиться невкусным, если не придерживаться простых рекомендаций.

Например, овощи для салата стоит варить в кожуре. Так овощи сохраняют больше вкусовых качеств. Кроме того, овощи не теряют полезных веществ при такой варке.

Также салаты нельзя резать по-разному. То есть, все компоненты должны быть в одинаковой нарезке. Иначе один компонент будет перебивать вкус остальных.

Приготовим простой быстрый салат на каждый день.

Ингредиенты для салата:

Огурцы соленые или маринованные -2 шт.;

Фасоль консервированная — 240 г;

Яйца — 2 шт.;

Укроп — несколько веточек.

Ингредиенты для заправки:

Сметана — 4 ст.л.;

Сок лимона — 1 ст.л.;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль — щепотка.

Приготовление салата:

Нарезаем небольшими кубиками маринованные огурцы. Отвариваем заранее яйца, остужаем, очищаем и нарезаем, как и огурцы небольшими кубиками, смешиваем в салатнике.

Высыпаем к огурцам и яйцам фасоль, а также нашинкованный укроп. Для заправки смешиваем в сметане сок лимона и соль.

Пропускаем в заправку зубчик чеснока. Перемешиваем.

Заправлять салат рекомендуется перед тем, как подавать на стол. Получается простой, слегка пикантный, салат.