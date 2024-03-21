Готовлю из самых простых продуктов. Салат «Экономичный» — быстрый рецепт на каждый день

Мало кто задумывается о том, как правильно готовить салаты. Многим кажется, что определенных строгих правил в готовке не существует. Но, это суждение неправильное. Даже салат может получиться невкусным, если не придерживаться простых рекомендаций.
Например, овощи для салата стоит варить в кожуре. Так овощи сохраняют больше вкусовых качеств. Кроме того, овощи не теряют полезных веществ при такой варке.
Также салаты нельзя резать по-разному. То есть, все компоненты должны быть в одинаковой нарезке. Иначе один компонент будет перебивать вкус остальных.
Приготовим простой быстрый салат на каждый день.
Ингредиенты для салата:
- Огурцы соленые или маринованные -2 шт.;
- Фасоль консервированная — 240 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Укроп — несколько веточек.
Ингредиенты для заправки:
- Сметана — 4 ст.л.;
- Сок лимона — 1 ст.л.;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Соль — щепотка.
Приготовление салата:
Нарезаем небольшими кубиками маринованные огурцы. Отвариваем заранее яйца, остужаем, очищаем и нарезаем, как и огурцы небольшими кубиками, смешиваем в салатнике.
Высыпаем к огурцам и яйцам фасоль, а также нашинкованный укроп. Для заправки смешиваем в сметане сок лимона и соль.
Пропускаем в заправку зубчик чеснока. Перемешиваем.
Заправлять салат рекомендуется перед тем, как подавать на стол. Получается простой, слегка пикантный, салат.