Профессиональная стоматология в Днепре

Поход на прием к стоматологу для немалого количество людей сопряжен с немалым стрессом, так как страх перед зубными врачами у людей, успевших вкусить все «прелести» достижений советской стоматологии, остался еще с детства. И слава богу, что сегодня все те ужасы остались в прошлом, а на смену им пришли хорошие стоматологические клиники, работающие на современном оборудовании, с использованием отличных обезболивающих препаратов. Именно к таким клиникам относится и расположенная в Днепре АВИЦЕННА-СТ. Эта стоматологическая клиника придерживается самых высоких стандартов во всех нюансах работы.

Коллектив этой стоматологической клиники состоит из высокопрофессиональных специалистов в своей области, обладающих большим опытом работы. При этом с сотрудниками клиники часто проводят различные тренинги, которые помогают им осваивать новые технологии, материалы, работу с новыми видами медицинской техники. Здесь можно быть уверенным в полной компетенции любого специалиста, работающего с пациентами, равно как и в их владении сложнейшими медицинскими аппаратами, которые состоят «на вооружении» клиники.

А этот момент важен — потому что все используемое в АВИЦЕННА-СТ стоматологическое оборудование является передовым для любой зубоврачебной клиники мира. И без знаний, как с ней работать, добиться неизменно превосходных результатов в лечении или протезировании зубов просто невозможно, а самостоятельное освоение такой техники даже у профессиональных стоматологов занимает большое количество времени. Широко применяются компьютерные технологии, помогающие с минимальным вмешательством проводить лечение зубов и полости рта, помогают в создании идеально точных анатомических зубных протезов, которые ощущаются как натуральные, «свои», зубы.

Ортопедия является одним из «коньков» клиники, для врачей-ортопедов клиники металлокерамические протезы, которые большинство людей считает вершиной развития в протезировании зубов, являются вчерашним днем. И клиентам предлагаются изготовление протезов по новейшим технологиям из прессованной керамики или циркония, которые обладают куда большей прочностью и долговечностью. Подробнее узнать о всех новых технологиях, которые реализуются в АВИЦЕННА-СТ в области протезирования зубов, можно на сайте клиники — avicenna.dp.ua.

Отдельно стоит упомянуть о такой необычной для нашей страны услуге, как «Стоматология на дому». По желанию пациента (например, если нуждающийся в помощи стоматолога не может сам передвигаться) к нему приедет бригада с мобильным оборудованием, и проведет все необходимые процедуры. При заказе данной услуги необходимо только указание, какая именно проблема есть у пациента — в зависимости от этого будет произведена подборка необходимого оборудования и персонала.