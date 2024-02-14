Рецепт: Индейка в сливочном соусе — со шпинатом

Ингредиенты:

индейка филе — 400 грамм;

лук репчатый — 2 штуки;

замороженный шпинат — 200 грамм;

сливки 20% — 120 мл;

вода — 80 мл;

крахмал кукурузный — 1 чайная ложка;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

сахар — щепотка

Способ приготовления: Всем привет!

Индейка мясо диетическое, и может быть суховатым и жёстким, но сегодня мы приготовим индейку в сливочном соусе на сковороде и она будет невероятно сочная, нежная… и очень вкусная.

Причем готовится такое блюдо быстро и просто! Вкусный и быстрый ужин за 20 минут!

Ставим сковороду разогреваться на средний огонь и тем временем нарезаем кубиком филе грудки индейки

Лук нарезаем мелко.

В сковороду отправляем 1_2 столовые ложки растительного масла и отправляем туда наш лучок.

Лук пассеруем до прозрачности. Через одну минутку обычно добавляю щепотку сахара, так лук быстрее приготовится и будет более вкусный.

При желании можно пропустить этот пункт.

Когда лук будет готов выкладываем в сковороду индейку.

При постоянном помешивании ждём пару минут, чтобы индейка схватилась или попросту побелела.

Самое время выложить шпинат! У меня шпинат замороженный, я беру 200 грамм, но можно чуть меньше.

Накрыть крышкой и тушить минут 10 на среднем огне.

Посолить и поперчить по вкусу.

Теперь в отдельной ёмкости смешать 70 мл сливок ( можно использовать сливки любой жирности) и 1 чайная ложка кукурузного или картофельного крахмала.

Тщательно перемешать, чтобы не было комочков и выливаем к индейке. Постоянно помешивая, так как соус быстро заваривается и густеет.

Я добавляю ещё 80 мл холодной воды и 50 мл сливок, чтобы соуса было побольше.

Добавить соль, перец по вкусу.

Прогреть пару минут и все ! Индейка в сливочном соусе со шпинатом готова!

Пока готовим индейка в сливочном соусе, можно параллельно сварить гречу, рис, макароны на гарнир и вкусный и быстрый ужин готов!

Всем приятного аппетита!

Видео:

Время приготовления: 20 мин.