Рецепт: Индейка в сливочном соусе — со шпинатом

Ингредиенты:
индейка филе — 400 грамм;
лук репчатый — 2 штуки;
замороженный шпинат — 200 грамм;
сливки 20% — 120 мл;
вода — 80 мл;
крахмал кукурузный — 1 чайная ложка;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
сахар — щепотка
Способ приготовления: Всем привет!
Индейка мясо диетическое, и может быть суховатым и жёстким, но сегодня мы приготовим индейку в сливочном соусе на сковороде и она будет невероятно сочная, нежная… и очень вкусная.
Причем готовится такое блюдо быстро и просто! Вкусный и быстрый ужин за 20 минут!
Ставим сковороду разогреваться на средний огонь и тем временем нарезаем кубиком филе грудки индейки
Лук нарезаем мелко.
В сковороду отправляем 1_2 столовые ложки растительного масла и отправляем туда наш лучок.
Лук пассеруем до прозрачности. Через одну минутку обычно добавляю щепотку сахара, так лук быстрее приготовится и будет более вкусный.
При желании можно пропустить этот пункт.
Когда лук будет готов выкладываем в сковороду индейку.
При постоянном помешивании ждём пару минут, чтобы индейка схватилась или попросту побелела.
Самое время выложить шпинат! У меня шпинат замороженный, я беру 200 грамм, но можно чуть меньше.
Накрыть крышкой и тушить минут 10 на среднем огне.
Посолить и поперчить по вкусу.
Теперь в отдельной ёмкости смешать 70 мл сливок ( можно использовать сливки любой жирности) и 1 чайная ложка кукурузного или картофельного крахмала.
Тщательно перемешать, чтобы не было комочков и выливаем к индейке. Постоянно помешивая, так как соус быстро заваривается и густеет.
Я добавляю ещё 80 мл холодной воды и 50 мл сливок, чтобы соуса было побольше.
Добавить соль, перец по вкусу.
Прогреть пару минут и все ! Индейка в сливочном соусе со шпинатом готова!
Пока готовим индейка в сливочном соусе, можно параллельно сварить гречу, рис, макароны на гарнир и вкусный и быстрый ужин готов!
Всем приятного аппетита!
Видео:
Время приготовления: 20 мин.