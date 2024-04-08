Описание приготовления:

Пирог из овсянки получается сладкий, ароматный, вкусный, полезный и практически совсем не калорийный. Кроме того кусочек такого пирога на завтрак обогатит организм клетчаткой и энергией на целый день. Готовится он совсем несложно, ингредиенты простые и доступные, а процесс приготовления очень быстрый.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка / Пироги Диета: Диетическое питание / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Овсяные хлопья 120 Грамм

Молоко 250 Миллилитров

Яйца 2 Штуки

Бананы 2 Штуки (очень спелые)

Какао 2 Ст. ложки

Орехи грецкие 30 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Ванилин 1 Штука (пакетик)

Количество порций 6

Калорийность

168 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог из овсянки без муки с бананами»

Подготовьте все ингредиенты.

Овсяные хлопья залейте горячим молоком и оставьте на 10-15 минут.

Спелые бананы очистите от кожуры, мякоть нарежьте или поломайте в миску и разомните в пюре.

К пюре из бананов добавьте яйца и ванилин, перемешайте.

Добавьте какао-порошок и разрыхлитель, перемешайте.

К этому времени как раз хлопья набухли.

Соедините набухшие хлопья и яично-банановую массу, добавьте рубленые грецкие орехи и тщательно перемешайте тесто.

Форму для выпечки выстелите пергаментом и переложите тесто. Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.

Готовый пирог остудите и украсьте по желанию.

Приятного аппетита!