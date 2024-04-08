Описание приготовления:
Пирог из овсянки получается сладкий, ароматный, вкусный, полезный и практически совсем не калорийный. Кроме того кусочек такого пирога на завтрак обогатит организм клетчаткой и энергией на целый день. Готовится он совсем несложно, ингредиенты простые и доступные, а процесс приготовления очень быстрый.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка / Пироги Диета: Диетическое питание / ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Овсяные хлопья 120 Грамм
- Молоко 250 Миллилитров
- Яйца 2 Штуки
- Бананы 2 Штуки (очень спелые)
- Какао 2 Ст. ложки
- Орехи грецкие 30 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Ванилин 1 Штука (пакетик)
Количество порций 6
Калорийность
168 ккал
Калорийность
5 г
Белки
8 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог из овсянки без муки с бананами»
Подготовьте все ингредиенты.
Овсяные хлопья залейте горячим молоком и оставьте на 10-15 минут.
Спелые бананы очистите от кожуры, мякоть нарежьте или поломайте в миску и разомните в пюре.
К пюре из бананов добавьте яйца и ванилин, перемешайте.
Добавьте какао-порошок и разрыхлитель, перемешайте.
К этому времени как раз хлопья набухли.
Соедините набухшие хлопья и яично-банановую массу, добавьте рубленые грецкие орехи и тщательно перемешайте тесто.
Форму для выпечки выстелите пергаментом и переложите тесто. Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.
Готовый пирог остудите и украсьте по желанию.
Приятного аппетита!