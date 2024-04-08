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Пирог из овсянки без муки с бананами

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Пирог из овсянки без муки с бананами

Описание приготовления:

Пирог из овсянки получается сладкий, ароматный, вкусный, полезный и практически совсем не калорийный. Кроме того кусочек такого пирога на завтрак обогатит организм клетчаткой и энергией на целый день. Готовится он совсем несложно, ингредиенты простые и доступные, а процесс приготовления очень быстрый.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка / Пироги Диета: Диетическое питание / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья 120 Грамм
  • Молоко 250 Миллилитров
  • Яйца 2 Штуки
  • Бананы 2 Штуки (очень спелые)
  • Какао 2 Ст. ложки
  • Орехи грецкие 30 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Ванилин 1 Штука (пакетик)

Количество порций 6

Калорийность

168 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог из овсянки без муки с бананами»

Пирог из овсянки без муки с бананами

Подготовьте все ингредиенты.

Пирог из овсянки без муки с бананами

Овсяные хлопья залейте горячим молоком и оставьте на 10-15 минут.

Пирог из овсянки без муки с бананами

Спелые бананы очистите от кожуры, мякоть нарежьте или поломайте в миску и разомните в пюре.

Пирог из овсянки без муки с бананами

К пюре из бананов добавьте яйца и ванилин, перемешайте.

Пирог из овсянки без муки с бананами

Добавьте какао-порошок и разрыхлитель, перемешайте.

Пирог из овсянки без муки с бананами

К этому времени как раз хлопья набухли.

Пирог из овсянки без муки с бананами

Соедините набухшие хлопья и яично-банановую массу, добавьте рубленые грецкие орехи и тщательно перемешайте тесто.

Пирог из овсянки без муки с бананами

Форму для выпечки выстелите пергаментом и переложите тесто. Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.

Пирог из овсянки без муки с бананами

Готовый пирог остудите и украсьте по желанию.

Пирог из овсянки без муки с бананами

Приятного аппетита!

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