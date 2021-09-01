Профессиональная замена стеклопакетов – быстро, качественно, с гарантией

Окна, как и все другие предметы домашнего обихода, не вечны. И хотя качественные, правильно используемые пластиковые окна могут прослужить до 20 лет и более, рано или поздно стоит рассмотреть возможность их замены. Таким образом, можно избежать неприятностей и лишних расходов.

На официальном сайте https://viknovaplus.com.ua/uslugi/steklopakety/ компании «Викнова Плюс» можно получить всю необходимую информацию о замене стеклопакетов и воспользоваться выгодными предложениями.

Иногда вместо замены окон их можно просто починить. Если проблема с окном небольшая, например, она требует только замены прокладки или регулировки, ремонт будет лучшим вариантом. Тем не менее, замена более сильно поврежденного, деформированного или треснутого створки окна или рамы обычно является лучшей идеей, чем попытка ремонта, которая может ухудшить ситуацию.

Сквозняки и прохладный воздух, несмотря на закрытые окна – это первый из нескольких сигналов о том, что может потребоваться замена окон. Эта проблема может иметь много причин, таких как неисправная сборка, прокладки или просто потеря окна его заводских свойств. Пропускающее воздух с улицы окно может генерировать большие потери тепла, что приводит к гораздо более высоким затратам на отопление зимой и охлаждение дома летом.

Компания «Викнова Плюс» дату диагностики и точный замер стеклопакета с помощью профессионального оборудования. Стеклопакеты заказываются индивидуально по желанию заказчика.

Двойное остекление может защитить от потери тепла, защитить от чрезмерного шума и чрезмерного нагрева, а также обеспечить дополнительную защиту от взлома.

Эти стекла состоят, по крайней мере, из двух окон, образующих межстекольную камеру, заполненную газом, например, аргоном. Между стеклами проложена распорная рамка, герметизирующие вещества и дополнительно поглощающие водяной пар. Различают однокамерные стеклопакеты и двухкамерные стеклопакеты.

Измерение, выполнение заказа, транспортировка и монтаж стеклопакетов происходят непосредственно у заказчика.