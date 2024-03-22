Беру самые простые продукты и готовлю в духовке. Вкусный ужин в одной посуде: без кастрюль и сковородок

Куриное мясо многие считают полезнее, чем свинина, говядина и баранина. Почему у людей сложилось такое мнение?
Скорее всего, стереотип о полезном курином мясе сложился в далеком прошлом. Во многих религиях запрещается есть свинину из-за того, что свинья болеют теми же болезнями, что и человек. Коровы и овцы также переносят большое количество болезней, а также являются донорами разных паразитов. Эти паразиты вполне комфортно долгие годы живут в теле человека.
Конечно, назвать куриное мясо полностью безопасным нельзя. Но, это мясо все же предпочтительно для готовки блюд. Расскажем, как запечь сочную курицу с гарниром.
Ингредиенты для запеченной курицы с гарниром:
- куриные окорочка — 2 шт.;
- паприка — ч.л.;
- карри — ч.л.;
- соль — ч.л.;
- томатная паста — ст.л.;
- майонез — ст.л.;
- капуста — 300 г;
- рис пропаренный — 140 г;
- морковь — 80 г;
- лук репчатый — 100 г;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- вода — 200 мл.
Приготовление запеченной курицы с гарниром:
Посыпаем куриные окорока половиной чайной ложки карри, паприки и соли. Смешиваем в отдельной чаше томатную пасту с майонезом, смазываем соусом куриные окорока и оставляем мариноваться.
Шинкуем капусту, слегка обминаем и солим по вкусу. Натираем на крупной терке морковь, нарезаем четверть кольцами лук.
Смешиваем капусту с луком и морковью, посыпаем пропаренным рисом. Добавляем к овощам карри, паприку, соль и вливаем растительное масло.
Выкладываем овощи в форму для запекания, выравниваем по поверхности. Вливаем в гарнир воду, кладем поверх окорочка.
Накрываем курицу и овощи фольгой, выпекаем при 240 градусах час.
Далее снимаем фольгу с блюда и запекаем дополнительно 15 минут при 200 градусах.
Получаются сочные и ароматные окорочка с гарниром. Это блюдо идеально для обеда и ужина.