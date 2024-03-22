Беру самые простые продукты и готовлю в духовке. Вкусный ужин в одной посуде: без кастрюль и сковородок

Куриное мясо многие считают полезнее, чем свинина, говядина и баранина. Почему у людей сложилось такое мнение?

Скорее всего, стереотип о полезном курином мясе сложился в далеком прошлом. Во многих религиях запрещается есть свинину из-за того, что свинья болеют теми же болезнями, что и человек. Коровы и овцы также переносят большое количество болезней, а также являются донорами разных паразитов. Эти паразиты вполне комфортно долгие годы живут в теле человека.

Конечно, назвать куриное мясо полностью безопасным нельзя. Но, это мясо все же предпочтительно для готовки блюд. Расскажем, как запечь сочную курицу с гарниром.

Ингредиенты для запеченной курицы с гарниром:

куриные окорочка — 2 шт.;

паприка — ч.л.;

карри — ч.л.;

соль — ч.л.;

томатная паста — ст.л.;

майонез — ст.л.;

капуста — 300 г;

рис пропаренный — 140 г;

морковь — 80 г;

лук репчатый — 100 г;

растительное масло — 2 ст.л.;

вода — 200 мл.

Приготовление запеченной курицы с гарниром:

Посыпаем куриные окорока половиной чайной ложки карри, паприки и соли. Смешиваем в отдельной чаше томатную пасту с майонезом, смазываем соусом куриные окорока и оставляем мариноваться.

Шинкуем капусту, слегка обминаем и солим по вкусу. Натираем на крупной терке морковь, нарезаем четверть кольцами лук.

Смешиваем капусту с луком и морковью, посыпаем пропаренным рисом. Добавляем к овощам карри, паприку, соль и вливаем растительное масло.

Выкладываем овощи в форму для запекания, выравниваем по поверхности. Вливаем в гарнир воду, кладем поверх окорочка.

Накрываем курицу и овощи фольгой, выпекаем при 240 градусах час.

Далее снимаем фольгу с блюда и запекаем дополнительно 15 минут при 200 градусах.

Получаются сочные и ароматные окорочка с гарниром. Это блюдо идеально для обеда и ужина.