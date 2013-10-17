Профессиональный комплексный подход к оздоровлению в Усть-Каменогорске

от -

Наверно каждая будущая мама, когда-нибудь сталкивалась с советом своего гинеколога о ношении дородового и послеродового бандажа. Применение бандажа полезно как для мамы, так и для малыша. Беременным женщинам очень тяжело носить ребенка, физиология у всех разная, и животики тоже. У кого-то маленькие, и им не требуется бандаж, или большие, а то и вовсе женщина носит двойню. Таким мамам просто необходим дородовой бандаж, чтобы облегчить нагрузку на позвоночник, уменьшить боль в спине и пояснице.

Но, прежде чем покупать это устройство, нужно ознакомиться с несколькими правилами. Бандаж у беременных очень хорошо поддерживает быстрорастущий животик и расслабляет мышцы спины. Ежемесячно нагрузка на поясницу и позвоночник увеличивается, это приводит к сильным, ноющим болям и быстрой усталости беременной. Тяжесть живота нагружает мышцы брюшной полости. У тех женщин, которые занимались спортом до беременности, мышцы сильнее. Заказать ортопедический бандаж вы можете на сайте academ-orto.kz.

После того как родится ваш долгожданный малыш, нужно привести себя в порядок. Упражнения на пресс после родов выполнять можно не сразу, но мышцы живота нужно каким-то образом поддерживать. И в этой ситуации поможет бандаж, только уже послеродовой.

Выделяют несколько видов бандажа. Они могут быть как плотные и высокие трусики. От нижнего белья их отличает широкая, эластичная вставка, находящаяся в передней части живота, она-то и поддерживает увеличивающийся животик. Сзади бандаж поддерживает мышцы спины и поясницы. Обычно для изготовления бандажей используют микрофибру. Для тех мам, у которых есть аллергия на этот материал, такой бандаж не подходит. Но не отчаивайтесь, можно попробовать другой. Например, бандаж-пояс. Этот бандаж принято считать универсальным. Его можно использовать на ранних сроках, а также и после рождения малыша.

Бандаж-пояс представляет собой эластичную ленту, сужением к краю. Неприятных ощущений на коже он не вызывает т. к. носится поверх нижнего белья.

Обратите внимание, что бандажи-корсеты не подходят для беременных. Они содержат пластиковые вставки по бокам, и сдавят на живот. Да и после родов такой моделью можно пользоваться спустя несколько месяцев.

Гинекологи рекомендуют носить бандажи женщинам только тогда, когда животик уже довольно большой.

Бандаж позволяет сохранять вашу красоту и здоровье и привычный образ жизни. Врачи рекомендуют своим беременным пациенткам некоторые физические упражнения: ходьба, йога, фитнес. Обязательно выполняйте эти упражнения если, конечно, у вас нет противопоказаний к этим видам спорта. А бандаж поможет чувствовать себя более комфортно при выполнении упражнений. Вы сможете выдержать большую нагрузку, не навредив своей спине.

Ходит слух, что бандаж при использовании давит на животик и вредит ребенку. Это не так! Все модели бандажа для беременных безопасна как для женщины, так и для малыша. Самое главное выбирать бандаж походящего Вам размера. Как определить подходит вам бандаж или нет? Если используемый вами бандаж нигде не жмет и не давит, а приносит облегчение, значит, вы подобрали правильный размер.