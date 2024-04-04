Пирог с картошкой. Родные стали чаще ходить в гости, чтобы поесть его: просто объедение

Пирог с картошкой — это традиционное блюдо многих кухонь мира. Его история уходит корнями в далёкое прошлое, когда пироги были одним из основных блюд на столе.

Пироги с картошкой появились в XIX веке, когда этот овощ стал широко использоваться в кулинарии. До этого времени во многих государствах преобладали пироги с капустой, грибами, ягодами и другими начинками. Изначально выпечка с картошкой была простой и доступной едой, которая готовилась в каждой семье.

Со временем они стали более разнообразными и сложными в приготовлении. В начинку стали добавлять различные специи и травы, а также другие ингредиенты, такие как мясо, рыба или грибы.

Испечем домашний ароматный пирог с картофелем.

Ингредиенты:

Вода — 300 г;

Мука — 400 г;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Дрожжи — 1 ч.л.;

Масло растительное — 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Картофель — 500 г;

Лук — 200 г;

Масло сливочное — 50 г;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление пирога с картофелем:

В миску с теплой водой высыпаем соль, сахар и дрожжи, смешиваем. Высыпаем в воду также муку, замешиваем мягкое и слегка липкое тесто. В процессе замеса вливаем в тесто растительное масло, собираем в колобок.

Оставляем тесто на час в тепле под крышкой. Отвариваем картофель, очищаем и разминаем до состояния пюре. Добавляем в пюре сливочное масло и соль, смешиваем.

Нарезаем четверть кольцами лук, обжариваем до золотистого цвета в сковороде на растительном масле. Кладем в картофельное пюре лук, смешиваем.

Присыпаем стол мукой и выкладываем подошедшее тесто, обваливаем его в муке, замешиваем. В пласт теста кладем начинку, собираем пюре в мешочек и запечатываем внутри.

Выкладываем мешочек из теста с начинкой на противень, распределяем руками по всей поверхности.

В середине пирога делаем отверстие, выпекаем при 250 градусах 12-15 минут.

Смазываем обильно сливочным маслом поверхность.

Получается легкий в готовке, при этом сытный картофельный пирог.