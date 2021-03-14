Производство гофротары из гофрокартона

Гофрокартон – отличный материал для упаковки. Имея малый вес, относительно дешевый в производстве и высокие физические параметры вошел в промышленности как самый распространенный материал на мировом рынке. Главной особенностью является то, что для его производства можно использовать материалы вторичной обработки, в частности изготовление из макулатуры, что и делает Донтара. Это положительно влияет на экономию многочисленных ресурсов, защищая при этом окружающую среду. Но имея преимущества, всегда есть и недостатки, коим является низкая влага устойчивость. Состоит самосборная коробка (гофрокартон) из трех слоев: двух плоских и одного волнообразного, что позволяет ему быть более жестким, предохраняя упакованный материал от какого-либо физического воздействия.

Первые производители гофрокартона получили патент на изобретение в 1856 году в Великобритании и использовали в качестве бумажной подкладки под женские шляпы, но в данном случае был не современный трехслойный, двухслойный картон. Первое массовое производство началось в 1874 году машинизированным способом. В этом же году создали и трехслойный гофрокартон. Данное оборудование при изготовлении состояло из вала с рифленой поверхностью, который нагревался газовыми горелками, а для движения использовался рабочий труд.

В дальнейшем появилось более сложное оборудование, включающее в себя большое количество операций с использованием различного сырья. Скорость производства просто ошеломляющая. Существует оборудование, которое способно вырабатывать до трехсот метров в минуту. Именно поэтому на сегодняшний день, данный материал является самым востребованным.