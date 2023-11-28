Рецепт: Уха из щучьих голов — По-простому

Ингредиенты:

голова щуки — 3 шт.;

пшеничная крупа — 4 ст.л.;

картофель — 2 шт.;

масло сливочное — 3 ст.л.;

лук репчатый — 1 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Уха — один из любимых мною супов. Ее разновидностей существует столько, что подсчитать точное количество невозможно. К тому же, в каждом регионе ее готовят по-разному, с какой-то своей «изюминкой», да и вообще, у каждого уха получается по-своему, даже если взять один и тот же рецепт. И, несомненно, блюдо замечательное и готовится довольно просто. Сегодня, будем готовить уху из щучьих голов. Она готовится немного по-другому в самом начале, в отличии от ухи из рыбы или голов рыб других пород.

Берем 3-5 голов на среднюю кастрюлю. Если головы в заморозке, их нужно разморозить. Удалить остатки чешуи у основания, полностью удалить жабры, промыть.

Картофель очищаем, нарезаем кубиками, лук полукольцами. Воду ставим закипать. Пшеничную (или любую другую) промываем.

Далее, бросаем на сковородку кусок сливочного масла, пока он плавится, кладем щучьи головы. Подрумяниваем с обеих сторон, до готовности доводить не нужно, да и вряд ли получится, так как, это сливочное масло. Можно и на растительном, если хотите.

Следом, на этом же масле, выложив головы на тарелку, подрумяниваем лук.

В кипящую воду кладем щучьи головы, лавровый лист, варим, закрыв крышкой, 20 -25 минут до готовности. Время зависит от размера голов.

Вареные щучьи головы вынимаем из бульона, оставляем остывать. А в бульон выкладываем все ингредиенты — картофель, крупу, лук. Пусть варится 15 минут. Остывшие головы разделываем, мясо закидываем в уху, косточки выбрасываем. Все вместе варим еще 5-7 минут и солим, перчим по вкусу. По желанию, присыпаем зеленью, можно добавить и столовую ложку сметаны. Вот, собственно, и готово.

Совсем несложно. Справится и начинающий кулинар, и, возможно, захочется вдруг душистой, горячей ухи и кулинару опытному). Всем приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 30 руб.