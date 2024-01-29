ГлавнаяРецептыПростые советы меняют жизнь: как правильно чистить ананас Простые советы меняют жизнь: как правильно чистить ананас На чтение: 2 минуты Ананас обладает характерным сладким вкусом и ароматом, которые сделали его популярным по всему миру. Этот фрукт имеет жесткую наружную кожуру с колючками, под которой находится сладкая мякоть. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Ананас употребляют в свежем виде и используют для приготовления соков салатов десертов и других блюд. Это вкусный и сочный фрукт, но часто его очищение может показаться сложным. Не беспокойтесь, с нашими советами чистка ананаса может быть легкой и быстрой. Интересно Это сохранит идеальную структуру: сколько времени печь картофель в духовке Как быстро очистить ананас: метод первый Начните с выбора созревшего ананаса. Он должен иметь светло-желтую или оранжевую шкурку и приятный аромат. Уложите ананас на ровную поверхность. С помощью острого ножа обрежьте верхнюю и нижнюю части ананаса. Поставьте фрукты вертикально. С помощью ножа с большим лезвием осторожно вырежьте кожуру сверху вниз. Аккуратно очистите плод от остатка кожуры. Сочный фрукт / Фото unsplash Нарежьте его на кружочке или кубиках в зависимости от ваших предпочтений. Как справиться с ананасом: быстрый метод Если вам нужно быстро насладиться ананасом, но вы не хотите тратить много времени на его очистку попробуйте следующий быстрый способ. Обрежьте верхнюю и нижнюю части ананаса. Поставьте его вертикально. С помощью острого ножа нарежьте кожуру сверху вниз, стараясь удалить как можно больше «глаз». Затем просто нарежьте ананас на кружочки или кубики. Не все так просто: как выбратьтортв магазине. Поделитесь с друзьями