Прокат и аренда машин в Сочи у моря

Не секрет, что в настоящее время аренда автомобилей — как долгосрочная, так и краткосрочная, когда транспортное средство берётся у организации для участия в каком-либо кратковременном событии — является одной из наиболее активно развивающихся отраслей автомобильного бизнеса.

Однако немногие знают, что эта отрасль не только перспективна, но ещё и сравнительно молода. Так, например, только спустя 3 года ей исполнится ровно 100 лет. В России же она существует и того меньше — всего 20 или, по данным других источников, 25 лет. В случае, когда препятствий нет, и вам более комфортно самостоятельно вести машину, прокат авто в Сочи именно то, что вам нужно, рекомендуем перейти на сайт прокатной компании WolfCar.

Первая известная истории операция, которую можно с полным на то основанием классифицировать как сдача автомобиля в аренду, относится к 1916 году. Именно тогда американскому предпринимателю Джо Сандерсу, жившему в штате Небраска, пришло в голову предоставлять свой «Ford-T» всякому желающему за чисто символическую плату в 10 центов за каждую милю пути. Примечательно, что первым клиентом Сандерса стал его сосед, которому автомобиль потребовался для того, чтобы не опоздать на свидание с девушкой.

Пример Сандерса в скором времени вдохновил других владельцев автомобилей, а вслед за ними и крупных предпринимателей. И к 1925 году сервисы краткосрочного и долговременного проката автомобилей работали уже в 21 штате. В частности, именно к этому моменту относится возникновение знаменитой компании под началом Джона Хертца, являющейся, по факту, самой крупной организацией, предоставляющей клиентам услуги по аренде автомобилей.

Расцвет автомобильного бизнеса пришёлся на период экономического роста и технического прогресса, наступившего после Второй Мировой войны, когда крупные предпринимателя были заинтересованы в новых, инновационных путях расширения существующего бизнеса и основания нового. Именно в это время аренда автомобилей окончательно оформилась в самостоятельное, востребованное и перспективное направление частного предпринимательства, и именно тогда возникло подавляющее большинство коммерческих организаций, которые в наше время уверенно лидируют на общемировом и отечественном рынках проката.

Между тем в России аренда транспортных средств началась активно развиваться только в середине 90-х годов, хотя первые безуспешные попытки наладить сервис относились ещё к началу 60-х. Именно в этот период живой интерес к прокатному бизнесу начали проявлять крупные предприниматели, которые руководствовались по большей части соответствующими впечатлениями от прибыльности работы масштабных западных компаний.

К настоящему времени эта отрасль автомобильного бизнеса, как уже было сказано ранее, является перспективной и активно развивающейся, что наглядно демонстрирует распределение крупных коммерческих организаций в пределах страны. Если раньше краткосрочная и долгосрочная аренда автомобилей была распространена в основном в Москве, Санкт-Петербурге и иных не менее крупных городах, то сегодня она уверенно осваивает также и областные центры.