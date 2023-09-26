Пышные оладьи, как пончики с яблоками. Готовлю на кефире за 5 минут

Оладьи стали популярным способом быстрого завтрака для многих жителей Европы и стран СНГ. Дело в том, что оладьи довольно простые в приготовлении и не требуют множества ингредиентов.

Однако, приготовить пышные оладьи зачастую получается не у всех. Для того, чтобы оладьи стали пышными, надо соблюдать ряд правил.

Например, нельзя перемешивать тесто для оладий после основного замеса. Также можно готовить оладьи под крышкой и не перебарщивать с содой или разрыхлителем.

Помимо классических оладий, стоит пробовать готовить оладьи с начинкой. Расскажем, как приготовить пышные вкусные оладьи с яблоком.

Ингредиенты для оладий с яблоком:

мука — 500 г;

кефир — 500 мл;

сода — ч. л.;

соль — ч. л.;

сахар — 6 ст. л.;

яблоко — шт.

Приготовление оладий с яблоком:

Очищаем яблоко от кожуры и семенной коробочки, нарезаем маленьким кубиком. В теплый кефир высыпаем сахарный песок, перемешиваем до растворения песчинок.

В муку высыпаем соду и соль, тщательно смешиваем. Высыпаем ½ часть муки в смесь кефира и сахара, замешиваем тесто. Высыпаем в тесто остаток муки, продолжаем вымешивать до однородности.

Выкладываем в тесто яблоки, перемешиваем. Можно не добавлять фрукты в тесто, этот этап — по желанию.

В сковороде разогреваем немного растительного масла, ложкой выкладываем на поверхность тесто. Обжариваем тесто с одной стороны до тех пор, пока верхушка теста не схватится.

Аккуратно переворачиваем оладьи на другую сторону, обжариваем до румяной корочки.

В результате мы имеем нежные и пышные оладьи. Их можно готовить не только с яблоком, но и с грушей или вовсе ягодами.