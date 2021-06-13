Проведение свадьбы в ресторане из Киева. Какой выбрать?

Как правильно организовать свадьбу и не заплатить больше?

Планирование свадьбы — это самый интересный и захватывающий процесс, но он остается немного напряженным событием. А когда еще и стараешься сэкономить денег — тогда даже очень напряженным. Это реально: сохранить деньги и сделать свадьбу своей мечты! Если ты хотя бы немножечко творческий и очень организованный человек — все получится.

Нужно установить бюджет и спланировать детали. Приступим к тому, что нужно спланировать сначала:

1. Выберите дату. Ну конечно, что же за организация свадьбы без даты? К тому же, время года вашей свадьбы играет роль при планировании бюджета. Начиная с весны, цены растут, а зимняя свадьба может быть так же красива, как и летняя, но и более приемлема для кошелька;

2. Выберите тему или световую палитру свадьбы. Если вы все же решили планировать свою свадьбу весной, вам нужна тема или цветовая гамма, придерживаться которой вы будете. На самом деле это хороший совет для любого сезона, так как имея такую тему (цвет, гамму) в голове (или на бумаге), ничто не отвлечет вас и не заведет по ложному пути. Еще лучше, найти в интернете фото, соответствующее выбранной идее;

3. Определитесь с размером свадьбы. Вы понимаете, что чем больше гостей — тем больше денег вы тратите. Если действительно хотите сэкономить, пригласите только семью, или тех, кто вам как семья. Убедитесь в том, что подружки невесты и друзья жениха уведомлены о том, что праздничные наряды они покупают себе сами (но в этом случае вы не в праве что-то требовать, разве что попросить по-человечески, хоть немножко придержаться цветовой гаммы свадьбы);

4. Составьте список гостей. Этот пункт логически выплывает с предыдущего. Ведь, чтобы организовать свадьбу, нужно знать точное количество гостей, и, следовательно, уже более конкретно планировать свой свадебный бюджет.

После того, как вы выполнили эти пункты, можно начинать планировать свадьбу!

Далее надо запастись отдельным блокнотом с закладками и маркерами. А еще лучше скачать на телефон программку для напоминаний, чтобы все ваши планы не были случайно забыты.

Разделите ваш блокнот на несколько категорий:

Категория 1: вид (наряд невесты, жениха, кольца, маникюр, прическа, макияж, букет, бутоньерка, и т.д.);

Категория 2: гости (пригласительные, план рассадки и т.д.);

Категория 3: декор зала (ресторан для свадьбы под Киевом https://equides.com.ua/restaurant/provedenie-svadeb/, флористика, стол жениха и невесты, бокалы, украшение столов и т.д.);

Категория 4: церемония (место церемонии, декор, стулья, музыка, ведущие и т.д.);

Категория 5: свадебный банкет (звук, свет, меню, официанты, шоу-программа и т.д.) ;

Категория 6: воспоминания (фото, видео).

Распишите бюджет

Кто бы, что не говорил, а самой сложной частью планирования является именно бюджет свадьбы. Расписав по категориям общие пункты, стоит приблизительно просчитать, сколько каждый из них занимает. Таким образом, вы сможете контролировать расходы и сократить их по мере необходимости.

Еще одним важным пунктом есть является список всех задач. Важно ставить задачи конкретно, определяя срок, когда они должны быть завершены. Именно эти пункты должны быть внесены в ваш телефон и соблюдены вовремя.

Важно предоставить себе достаточно времени, чтобы тщательно спланировать свой Большой день!