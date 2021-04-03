Путешествие по красивым местам Крыма

Отдых в Крыму — это не только время проведенное на пляже, но и возможность посетить достопримечательности региона, в число которых входит знаменитый аквапарк, морские прогулки на катере или яхте, а также множество автобусных экскурсий по святым местам, природным и архитектурным достопримечательностям. Рекомендуем вам рассмотреть авторские экскурсии в Крыму https://travel-mania.org/Crimea/ по низким ценам.

Курортный комплект «Миндальная Роща» предлагает гостям Крыма остановиться в комфортабельном отеле и посетить интересные экскурсии, которые позволят познакомиться со многими Крымскими достопримечательностями. Удобное расположение позволяет построить наиболее удобный экскурсионный маршрут, посмотреть Воронцовский дворец и парк, которые являются визитной карточкой Крыма.

Построенный в девятнадцатом веке графом Воронцовым у горы Ай-Петри замок стоит до сих пор и активно использовался, особенно в советское время, в качестве площадки для съемок фильмов. Если вам интересно посмотреть на огромный дворец и увидеть, где снималось «Обыкновенное чудо», «Женитьба Фигаро» и другие известные советские фильмы, то не стоит отказываться от экскурсии в Воронцовский дворец.

Помимо подножия горы Ай-Петри, стоит посетить Ласточкино Гнездо — уникальное строение являющееся небольшим замком, расположенное высоко над уровнем моря. Готический замок с шикарным видом на море и горный хребет, от которого захватывает дух не только у туристов, но и у жителей Крыма.

Для любителей природных красот в Крыму найдется отличное место — Красная пещера, где сама природа создала множество гротов, галерей и колодцев. Рядом с пещерой расположился водопад Су-Учхан, падающий с большой высоты, около которого находятся горячие источники, температура в которых не снижается даже зимой, оставаясь на уровне 50 градусов Цельсия.

Долина Привидений в Крыму заинтересует не только людей, увлекающихся мистикой. Древние камни и изваяния привлекают внимание ученых и просто туристов, которые хотят насладиться причудливой игрой теней, которые отбрасывают древние каменные изваяния. Самое популярное время для посещения Долины Привидений — это закат, когда и изваяния и гора солнце окрашивает в причудливые цвета.

Одним из самых популярных туристических маршрутов в Крыму является паломничество по святым местам. Церкви и монастыри можно посещать как в одиночестве, так и в компании других верующих.