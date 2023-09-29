Рецепт: Лечо из огурцов — Огурчики получаются хрустящими.

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг;

томаты — 500 г;

перцы сладкие — 5 шт.;

чеснок — 2 головки;

сахарный песок — 120 г;

соль — 30 г;

перец горький красный — 1 шт.;

масло растительное — 80 мг;

уксус столовый 6% — 40 мг

Способ приготовления: Подготавливаем для салата овощи. Огурцы моем.

Взвешиваем и моем помидоры.

Подготавливаем пять крупных сладких перцев.

Перец очищаем от семян и режем на небольшие кусочки.

Для лечо взяла две небольших головки чеснока.

Чеснок очищаем и вместе с томатами проворачиваем через мясорубку.

Добавляем к ним перец сладкий, перец горький, сахар, соль.

Не забываем про растительное масло. Его я отмеряю с помощью стограммового стаканчика.

Уксус я отмеряю тоже с помощью этого стаканчика.

Даю закипеть моему салату и после этого варю его 10 минут. За это время успеваю нарезать огурцы на небольшие кусочки. А затем кладу их в кипящий салат.

Всё варю ещё 10 минут. Огурцы должны изменить свой цвет. Они должны стать по цвету желтоватыми, как бы цвета солёных огурцов. За это время банки с крышками стерилизую. Кипящий салат сразу же раскладываю по банкам, закрываю крышками. Переворачиваю банки вверх дном.

Мужу салат понравился. Просит, чтобы все выращенные нами огурцы, я закатала именно таким способом.

Время приготовления: 50 мин.