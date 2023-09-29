Рецепт: Лечо из огурцов — Огурчики получаются хрустящими.

Ингредиенты:
огурцы — 1 кг;
томаты — 500 г;
перцы сладкие — 5 шт.;
чеснок — 2 головки;
сахарный песок — 120 г;
соль — 30 г;
перец горький красный — 1 шт.;
масло растительное — 80 мг;
уксус столовый 6% — 40 мг
Способ приготовления: Подготавливаем для салата овощи. Огурцы моем.
Взвешиваем и моем помидоры.
Подготавливаем пять крупных сладких перцев.
Перец очищаем от семян и режем на небольшие кусочки.
Для лечо взяла две небольших головки чеснока.
Чеснок очищаем и вместе с томатами проворачиваем через мясорубку.
Добавляем к ним перец сладкий, перец горький, сахар, соль.
Не забываем про растительное масло. Его я отмеряю с помощью стограммового стаканчика.
Уксус я отмеряю тоже с помощью этого стаканчика.
Даю закипеть моему салату и после этого варю его 10 минут. За это время успеваю нарезать огурцы на небольшие кусочки. А затем кладу их в кипящий салат.
Всё варю ещё 10 минут. Огурцы должны изменить свой цвет. Они должны стать по цвету желтоватыми, как бы цвета солёных огурцов. За это время банки с крышками стерилизую. Кипящий салат сразу же раскладываю по банкам, закрываю крышками. Переворачиваю банки вверх дном.
Мужу салат понравился. Просит, чтобы все выращенные нами огурцы, я закатала именно таким способом.
Время приготовления: 50 мин.