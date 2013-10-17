Путешествия и отели по всему миру. Отель Ялта-Интурист в Ялте (Крым)

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Гостиница “Ялта-Интурист” является одним из крупнейших центров отдыха в Крыму. Отель «Ялта-Интурист» находится на побережье Черного моря, окружен зелеными растениями Массандровского парка. Этот центр отдыха пользуется огромной популярностью среди туристов и славиться роскошным и комфортным отдыхом. Гостиница на протяжении многих лет радует своим сервисом отдыхающих. Гостиница прекрасно подходит как для семейного отдыха, так и для проведения деловых поездок, проведения разнообразных мероприятий на высоком уровне. Зачастую это место предпочитают для проведения различного рода конференций, собраний и фестивалей. Рекомендуем вам взглянуть на прекрасный отель Ялта Интурист, который признан одним из лучших отелей Крыма.

Гостиничный комплекс расположен на южном побережье Черного моря на площади Массандровского парка. Расстояние от отеля до центра Ялты полтора километра.

Комплекс имеет один корпус, который имеет шестнадцать этажей. Общее количество номеров в отеле 1186, которые имеют разные категории: стандарт, семейный, комфорт, полулюкс и люкс. Абсолютно каждый номер гостиничного комплекса “Ялта-интурист” имеет собственный дизайн, который продуман до каждой мелочи и многофункционален. В номерах присутствует вся необходимая техника, для комфортного проживания. Уборка номеров происходит ежедневно. На всей территории доступен WI-FI. В отеле существуют номера с панорамным видом, которые подарят гостям незабываемые эмоции и впечатления.

Для гостей работают рестораны, кафе и бары, которых на территории отеля целое множество. Ресторан можно выбрать на любой вкус с любой кухней от традиционной русской и украинской до средиземноморской и среднеазиатской. По ссылке https://tropki.ru/rossiya/krym/yalta/gostinitsy вы можете рассмотреть различные предложения отелей в Ялте.

Также на территории гостиницы есть бассейн с морской водой. Температура воды в бассейне достигает 28 градусов. Длина бассейна 50 метров. Есть бассейн для прыжков с четырьмя трамплинами и вышками от трех до десяти метров. Вечером на территории гостиницы проводится анимация для взрослых и для детей. Для деток доступен контактный зоопарк и планетарий. Для активного отдыха на территории гостиницы расположен фитнес-центр, футбольное поле, площадка для волейбола, теннисный корт и детские площадки.

Гостиница “Ялта-Интурист” — это место в которое хочется возвращаться. Эта гостиница подарит Вам и Вашим близким море позитивных эмоций и комфортный отдых.