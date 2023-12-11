Рецепт: Тушеные овощи в мультиварке — С тыквой и баклажаном: очень вкусно и полезно

Ингредиенты:
баклажан — 1 шт;
картофель — 2 шт;
тыква — 350 гр;
морковь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
кубик грибной магги — 1 шт;
масло растительное — 2 ст. ложки;
вода — 0,5 стакана;
кетчуп — 1 ст.ложка;
приправа куркума — 1 чайн. ложка;
корица приправа — 0,5 чайн.ложки;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Как быстро летит время… Вот и начало зимы. Вспоминаем осень- пору овощей, когда урожай на даче собран, а сами овощи сочные, спелые, полны витаминов.
Даже если из магазина, то овощи осенью дешёвые и вкусные.
Хорошо, если ваш рацион богат овощами, ведь в овощах много витаминов и клетчатки.
Большинство овощей лучше есть в сыром виде, но такие овощи как тыква, морковь, батат, кабачок, помидор и свекла в тушенном виде даже полезнее, чем в сыром.
Антиоксиданты в этих овощах при тушении становятся более биодоступными и лучше усваиваются нашим организмом.
Поэтому сегодня мы будем овощи тушить. А чтоб не стоять у плиты, помешивая, чтоб не пригорело, удобнее готовить в мультиварке.
Очищаем репчатый лук и нарезаем его мелким кубиком.
В чашу мультиварки наливаем немного растительного масла и кладём туда лук.
Включаем мультю на режим » Жарка». Моя мультяшка ставит время 15 минут, но как только лук ароматно запахнет, мультю выключаю. Лук жарится минут пять.
￼Можно лук не жарить, а сразу тушить с овощами, но с жаренным луком все же вкуснее.
Пока жарится лук, очищаем две картофелины и нарезаем их средним брусочком.
Морковь чистим и тоже режем таким же брусочком.
Также нарезаем баклажан. Удобно разрезать баклажан вдоль пополам, каждую половинку ещё раз вдоль на две части и потом режем брусочками поперек баклажана.
Тыкву разрезаем на две части, выбираем мякоть и тыквенные семечки, затем режем тыкву на сегменты, так удобнее срезать успевшую затвердеть тыквенную кожуру.
У меня сегодня тыковка небольшая, будет достаточно ее четвертинки.
Нарезаем тыкву брусочками.
Все овощи нарезаны, лук в пульте поджарен.
Высыпаем овощи из миски в мультиварку.
Вместо соли я сегодня буду использовать кубик Магги «Грибной». Он и солёность блюду даст и грибным ароматом овощи обогатит.
Кладём к овощам одну столовую ложку томатного кетчупа (можно томатной пасты).
Для необыкновенного аромата и изысканности вкуса овощного рагу добавляю половину чайной ложки корицы.
И одну чайную ложку приправы куркумы ( Карри).
Кстати, корица и куркума придадут блюду не только особенную нотку, но и обогатят пользой. Корица хорошо снижает холестерин и сахар крови, а куркума считается противораковой специей.
Вливаем в мультиварку половину большого стакана воды.
Аккуратно перемешиваем овощи и включаем мультиварку в режиме «Тушение».
Забываем мультю на 40 минут.
Через 40 минут мультяшка «запикает» и угостит нас вкуснейшими и полезными тушенными овощами.
Перед окончанием готовки, я попробовала овощи на вкус и ещё немного подсолила. Если бы не было в овощном рагу тыквы или бы она была несладкой, я бы ещё чуть- чуть сахара добавила для балансировки вкуса.
Овощи после 40 минут тушения остаются сочными, но не водянистыми. Они довольно мягкие.
Если любите овощи с лёгкой хрустинкой, то отключите мультиварку примерно на 25 минуте.
Эти тушенные овощи с тыквой и баклажаном очень вкусны и сами по себе.
А с домашней сметаной вообще объедение!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.