Рецепт: Тушеные овощи в мультиварке — С тыквой и баклажаном: очень вкусно и полезно

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт;

картофель — 2 шт;

тыква — 350 гр;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

кубик грибной магги — 1 шт;

масло растительное — 2 ст. ложки;

вода — 0,5 стакана;

кетчуп — 1 ст.ложка;

приправа куркума — 1 чайн. ложка;

корица приправа — 0,5 чайн.ложки;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Как быстро летит время… Вот и начало зимы. Вспоминаем осень- пору овощей, когда урожай на даче собран, а сами овощи сочные, спелые, полны витаминов.

Даже если из магазина, то овощи осенью дешёвые и вкусные.

Хорошо, если ваш рацион богат овощами, ведь в овощах много витаминов и клетчатки.

Большинство овощей лучше есть в сыром виде, но такие овощи как тыква, морковь, батат, кабачок, помидор и свекла в тушенном виде даже полезнее, чем в сыром.

Антиоксиданты в этих овощах при тушении становятся более биодоступными и лучше усваиваются нашим организмом.

Поэтому сегодня мы будем овощи тушить. А чтоб не стоять у плиты, помешивая, чтоб не пригорело, удобнее готовить в мультиварке.

Очищаем репчатый лук и нарезаем его мелким кубиком.

В чашу мультиварки наливаем немного растительного масла и кладём туда лук.

Включаем мультю на режим » Жарка». Моя мультяшка ставит время 15 минут, но как только лук ароматно запахнет, мультю выключаю. Лук жарится минут пять.

￼Можно лук не жарить, а сразу тушить с овощами, но с жаренным луком все же вкуснее.

Пока жарится лук, очищаем две картофелины и нарезаем их средним брусочком.

Морковь чистим и тоже режем таким же брусочком.

Также нарезаем баклажан. Удобно разрезать баклажан вдоль пополам, каждую половинку ещё раз вдоль на две части и потом режем брусочками поперек баклажана.

Тыкву разрезаем на две части, выбираем мякоть и тыквенные семечки, затем режем тыкву на сегменты, так удобнее срезать успевшую затвердеть тыквенную кожуру.

У меня сегодня тыковка небольшая, будет достаточно ее четвертинки.

Нарезаем тыкву брусочками.

Все овощи нарезаны, лук в пульте поджарен.

Высыпаем овощи из миски в мультиварку.

Вместо соли я сегодня буду использовать кубик Магги «Грибной». Он и солёность блюду даст и грибным ароматом овощи обогатит.

Кладём к овощам одну столовую ложку томатного кетчупа (можно томатной пасты).

Для необыкновенного аромата и изысканности вкуса овощного рагу добавляю половину чайной ложки корицы.

И одну чайную ложку приправы куркумы ( Карри).

Кстати, корица и куркума придадут блюду не только особенную нотку, но и обогатят пользой. Корица хорошо снижает холестерин и сахар крови, а куркума считается противораковой специей.

Вливаем в мультиварку половину большого стакана воды.

Аккуратно перемешиваем овощи и включаем мультиварку в режиме «Тушение».

Забываем мультю на 40 минут.

Через 40 минут мультяшка «запикает» и угостит нас вкуснейшими и полезными тушенными овощами.

Перед окончанием готовки, я попробовала овощи на вкус и ещё немного подсолила. Если бы не было в овощном рагу тыквы или бы она была несладкой, я бы ещё чуть- чуть сахара добавила для балансировки вкуса.

Овощи после 40 минут тушения остаются сочными, но не водянистыми. Они довольно мягкие.

Если любите овощи с лёгкой хрустинкой, то отключите мультиварку примерно на 25 минуте.

Эти тушенные овощи с тыквой и баклажаном очень вкусны и сами по себе.

А с домашней сметаной вообще объедение!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.