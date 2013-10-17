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Шкаф-купе – один из самых «молодых» на российском рынке предметов мебели, который стремительно приобрел огромную популярность. Это необыкновенно удобное изобретение, которое от обычных шкафов отличается повышенной вместимостью, а также способностью органично вписываться в любой интерьер.

В отличие от обычных готовых шкафов, шкаф-купе гораздо удобнее заказывать под конкретные параметры вашей квартиры, чтобы наиболее рационально использовать разнообразные ниши, выступы, углубления и т.п. В этом случае вы можете также сами определять конфигурацию внутреннего наполнения шкафа-купе – это позволит создать ряд новых возможностей для размещения вещей. Обязательно должны присутствовать раздвижные системы для шкафа купе от Ламиформ.

Недаром шкафы-купе иногда называют многофункциональными трансформерами, настолько различным может быть их внутреннее наполнение, которое можно трансформировать и подстраивать под любые заданные размеры и функции. Таким образом, купить угловой шкаф — популярный запрос, т.к. это действительно исключительно практичная и функциональная мебель.

Внутреннее наполнение шкафов-купе составляют следующие элементы:

Вешалки, вешалки-лифты либо движущиеся трубовешалки, на которых удобно размещать верхнюю одежду или брюки.

Выдвижные ящики, ниши и полки для удобного размещения вещей.

Сотовые конструкции и решетчатые корзины, которые вращаются вокруг оси внутри шкафа или выдвигаются на колесиках.

Последние элементы ранее редко встречались в образцах отечественной мебели, зато активно используются во всем мире. Благодаря подобной конструкции можно без труда достать из глубины шкафа любую вещь, к тому же сетчатая фактура дает возможность рассмотреть содержимое корзины.

Как правило, шкафы купе выполняются от пола до потолка и имеют антресоли, где удобно хранить не сезонные вещи. Зеркальная фасадная поверхность позволяет сэкономить место для зеркала и визуально увеличить объем помещения.

Заказывая шкаф-купе, вы можете выбрать любую внутреннюю конфигурацию, которая бы оптимально отвечала вашим потребностям и обеспечивала порядок в шкафу, а также различные варианты его дизайна в любом стиле.