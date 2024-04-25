Большой и сочный пирог за 15 минут. Простой рецепт на горячем молоке

Первые пироги были известны в Древнем Риме. Они представляли собой лепёшку из теста, на которую выкладывалась начинка. В качестве наполнения использовали мясо, овощи, фрукты и даже сладости.
В Средние века пироги стали популярными в Европе. Их готовили из разных видов теста. Начинки также были тоже разнообразными: мясо, рыба, овощи, фрукты, ягоды. Пироги стали не только повседневной пищей, но и праздничным блюдом. Но, чаще пироги пекли на праздники.
Сегодня пироги остаются актуальными во многих странах мира. Расскажем, как испечь пирог самостоятельно буквально за 15 минут.
Ингредиенты:
- мука — 350 г;
- молоко — 250 мл;
- яйца — 4 шт.;
- сахара — 300 г;
- разрыхлитель — 2 ч.л.;
- ванильный сахар — 2 ч.л.;
- соль — 2/3 ч.л.;
- сливочное масло — 70 г.
Приготовление пирога:
Разбиваем яйца в миску, высыпаем соль и сахар, взбиваем до пышной массы миксером. Смешиваем муку с разрыхлителем.
Смешиваем в кастрюле сливочное масло с молоком, растапливаем. Просеиваем половину муки с разрыхлителем в яичную массу, замешиваем однородное тесто.
Вливаем в тесто половину молочной смеси, продолжаем вымешивать. Просеиваем в тесто остатки муки и вливаем остатки молока, вымешиваем.
Застилаем противень пергаментом, вливаем в него тесто.
Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.
Во время выпекания не стоит открывать духовку.
После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Получается сладкий пышный простой пирог.