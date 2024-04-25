Большой и сочный пирог за 15 минут. Простой рецепт на горячем молоке

Первые пироги были известны в Древнем Риме. Они представляли собой лепёшку из теста, на которую выкладывалась начинка. В качестве наполнения использовали мясо, овощи, фрукты и даже сладости.

В Средние века пироги стали популярными в Европе. Их готовили из разных видов теста. Начинки также были тоже разнообразными: мясо, рыба, овощи, фрукты, ягоды. Пироги стали не только повседневной пищей, но и праздничным блюдом. Но, чаще пироги пекли на праздники.

Сегодня пироги остаются актуальными во многих странах мира. Расскажем, как испечь пирог самостоятельно буквально за 15 минут.

Ингредиенты:

мука — 350 г;

молоко — 250 мл;

яйца — 4 шт.;

сахара — 300 г;

разрыхлитель — 2 ч.л.;

ванильный сахар — 2 ч.л.;

соль — 2/3 ч.л.;

сливочное масло — 70 г.

Приготовление пирога:

Разбиваем яйца в миску, высыпаем соль и сахар, взбиваем до пышной массы миксером. Смешиваем муку с разрыхлителем.

Смешиваем в кастрюле сливочное масло с молоком, растапливаем. Просеиваем половину муки с разрыхлителем в яичную массу, замешиваем однородное тесто.

Вливаем в тесто половину молочной смеси, продолжаем вымешивать. Просеиваем в тесто остатки муки и вливаем остатки молока, вымешиваем.

Застилаем противень пергаментом, вливаем в него тесто.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.

Во время выпекания не стоит открывать духовку.

После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Получается сладкий пышный простой пирог.