Портал про города-курорты | Perekop

Большой и сочный пирог за 15 минут. Простой рецепт на горячем молоке

На чтение: 1 минута
Большой и сочный пирог за 15 минут. Простой рецепт на горячем молоке

Первые пироги были известны в Древнем Риме. Они представляли собой лепёшку из теста, на которую выкладывалась начинка. В качестве наполнения использовали мясо, овощи, фрукты и даже сладости.

В Средние века пироги стали популярными в Европе. Их готовили из разных видов теста. Начинки также были тоже разнообразными: мясо, рыба, овощи, фрукты, ягоды. Пироги стали не только повседневной пищей, но и праздничным блюдом. Но, чаще пироги пекли на праздники.

Сегодня пироги остаются актуальными во многих странах мира. Расскажем, как испечь пирог самостоятельно буквально за 15 минут.

Ингредиенты:

  • мука — 350 г;
  • молоко — 250 мл;
  • яйца — 4 шт.;
  • сахара — 300 г;
  • разрыхлитель — 2 ч.л.;
  • ванильный сахар — 2 ч.л.;
  • соль — 2/3 ч.л.;
  • сливочное масло — 70 г.

Приготовление пирога:

Разбиваем яйца в миску, высыпаем соль и сахар, взбиваем до пышной массы миксером. Смешиваем муку с разрыхлителем.

Смешиваем в кастрюле сливочное масло с молоком, растапливаем. Просеиваем половину муки с разрыхлителем в яичную массу, замешиваем однородное тесто.

Вливаем в тесто половину молочной смеси, продолжаем вымешивать. Просеиваем в тесто остатки муки и вливаем остатки молока, вымешиваем.

Застилаем противень пергаментом, вливаем в него тесто.

Большой и сочный пирог за 15 минут. Простой рецепт на горячем молоке

Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.

Во время выпекания не стоит открывать духовку.

После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Большой и сочный пирог за 15 минут. Простой рецепт на горячем молоке

Получается сладкий пышный простой пирог.

Что будем искать? Например,Человек