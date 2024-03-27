Рецепт: Классический винегрет — Рецепт настоящего классического винегрета.

Ингредиенты:

морковь — 3 шт.;

вареная свекла — 2 шт.;

картофель — 5 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

огурцы свежие — 3 шт.;

горошек зеленый консервированный — полбанки;

капуста белокочанная — 400 г;

уксус столовый 6% — 3 ст.л.;

масло растительное — 3 ст.л.;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Считается, что не существует единого классического рецепта винегрета. Его готовят и с горошком, и с фасолью, с солёными огурцами и свежими. Везде по-разному. «Смесь всякой всячины» — писал В. Даль про винегрет.

Одно я знаю точно: настоящий винегрет исторически заправляется уксусом. Эта информация содержится уже в его названии. Vinagre по-испански или vinegar по-английски. Все это уксус.

Я не всегда так готовлю, но сегодня решила сделать винегрет именно с уксусной заправкой.

Белокочанную капусту мелко шинкуем, добавляем соль и перетираем руками.

Капуста даст сок, станет помягче и значительно уменьшится в объеме. У меня уксусная эссенция, развожу ее до получения 6%-ного уксуса (1 к 12).

И беру три столовых ложки разведенного уксуса. Добавляю к нему три столовых ложки растительного масла, перемешиваю и заправляю этой смесью капусту. Оставляем капусту мариноваться.

Ставим варить овощи: картофель, морковь и свёклу.

Репчатый лук нарезаем и добавляем к капусте.

Овощи сварены, сразу вынимаем их из кастрюли, чтобы быстрее остыли. За то время, пока овощи варится и остывают, капуста как раз замаринуется.

Картофель, морковь и свёклу нарезаем кубиками среднего размера.

Так же кубиками нарезаем свежий огурец.

Добавляем капусту с луком и перемешиваем.

Благодаря уксусу, кстати, свёкла не сильно окрашивает овощи даже спустя несколько часов.

Сейчас как раз идёт пост, для винегрета самое время. Сытное и вкусное блюдо.

Время приготовления: 1 ч.