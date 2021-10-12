Различные типы конвейерных лент и их использование

Ремни фильтров. Некоторые ленты позволяют частицам проходить сквозь конвейерную систему, а не двигаться по ней . Промышленные предприятия могут использовать фильтрующие ленты для слива излишков жидкости с деталей или для фильтрации токсинов. Компании по очистке воды часто используют эти типы конвейерных систем в процессах очистки воды. Производители могут использовать металлические или синтетические волокна для создания лент с фильтрующими свойствами.

Ремни тканые металлические. Тканые ремни состоят из соединяющих друг друга цепочек из металла или проволоки, предназначенных для обеспечения потока воздуха при движении предмета. Компании обычно используют тканые ленты для облегчения процессов сушки, охлаждения и нагрева, в частности, в пищевой, электронной и стекольной промышленности. Производители могут предлагать готовые конструкции тканых ремней или могут создавать тканые ремни по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными потребностями клиента.

Ремни навесные. Навесные ремни часто имеют металлическую конструкцию. Благодаря шарнирным свойствам ремень имеет плоскую твердую поверхность, способную вращаться вокруг системы шкивов с помощью блокируемых шарниров. Компании используют навесные ремни для небольших продуктов, лома и переработки. Металлические шарнирные ремни долговечны и могут выдерживать суровые условия эксплуатации.

Пластиковые замковые ремни. Пластиковые ремни предоставляют производителям и операторам по транспортировке материалов модульную альтернативу металлическим и тканевым ремням. Компании могут использовать пластиковые ленты в процессах обработки пищевых продуктов и упаковки, а также в автомобильной промышленности. Модульные пластиковые ремни хорошо подходят для приложений, требующих частой очистки и замены ремня.

Конвейерные ленты делятся на множество категорий в зависимости от производителя. Приложение всегда определяет материалы, конструкцию и стиль используемого ремня. Некоторые из них достаточно щадящие, чтобы транспортировать алмазы, в то время как другие могут справиться с последствиями рутинных операций с объемной сталью.