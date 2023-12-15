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Салат «Фантазия» с яйцами и сыром

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Салат «Фантазия» с яйцами и сыром

Описание приготовления:

Помимо яиц и сыра в салат добавляем ветчину, свежую нотку внесем огурцами. Для заправки салата используем майонез. Если любите пикантность, в салат можно добавить немного чеснока. Подавать такой салат можно порционно или на одном красивом блюде. Любители более легких заправок могут взять йогурт или нежирную сметану.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Яйца Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 2 Штуки
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Ветчина 100 Грамм
  • Огурцы 70 Грамм
  • Майонез 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец молотый По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

204 ккал

Калорийность

15 г

Белки

15 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Фантазия" с яйцами и сыром»

Салат "Фантазия" с яйцами и сыром

Подготовьте все ингредиенты.

Салат "Фантазия" с яйцами и сыром

Куриные яйца отварите 10 минут и остудите, почистите. Нарежьте яйца небольшими кубиками. Переложите яйца в салат.

Салат "Фантазия" с яйцами и сыром

Ветчину нарежьте также небольшими кусочками и переложите в салат.

Салат "Фантазия" с яйцами и сыром

Свежий огурец сполосните и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте огурцы в салат.

Салат "Фантазия" с яйцами и сыром

Твердый сыр натрите на средней или мелкой терке, добавьте в салат.

Салат "Фантазия" с яйцами и сыром

Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу.

Салат "Фантазия" с яйцами и сыром

Перемешайте ингредиенты и подавайте салат к столу.

Салат "Фантазия" с яйцами и сыром

Приятного вам аппетита!

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