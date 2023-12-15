Описание приготовления:

Помимо яиц и сыра в салат добавляем ветчину, свежую нотку внесем огурцами. Для заправки салата используем майонез. Если любите пикантность, в салат можно добавить немного чеснока. Подавать такой салат можно порционно или на одном красивом блюде. Любители более легких заправок могут взять йогурт или нежирную сметану.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Яйца Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Сыр 100 Грамм (твердый)

Ветчина 100 Грамм

Огурцы 70 Грамм

Майонез 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

204 ккал

Калорийность

15 г

Белки

15 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Фантазия" с яйцами и сыром»

Подготовьте все ингредиенты.

Куриные яйца отварите 10 минут и остудите, почистите. Нарежьте яйца небольшими кубиками. Переложите яйца в салат.

Ветчину нарежьте также небольшими кусочками и переложите в салат.

Свежий огурец сполосните и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте огурцы в салат.

Твердый сыр натрите на средней или мелкой терке, добавьте в салат.

Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу.

Перемешайте ингредиенты и подавайте салат к столу.

Приятного вам аппетита!