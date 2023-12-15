Описание приготовления:
Помимо яиц и сыра в салат добавляем ветчину, свежую нотку внесем огурцами. Для заправки салата используем майонез. Если любите пикантность, в салат можно добавить немного чеснока. Подавать такой салат можно порционно или на одном красивом блюде. Любители более легких заправок могут взять йогурт или нежирную сметану.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Яйца Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Ветчина 100 Грамм
- Огурцы 70 Грамм
- Майонез 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
204 ккал
Калорийность
15 г
Белки
15 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Фантазия" с яйцами и сыром»
Подготовьте все ингредиенты.
Куриные яйца отварите 10 минут и остудите, почистите. Нарежьте яйца небольшими кубиками. Переложите яйца в салат.
Ветчину нарежьте также небольшими кусочками и переложите в салат.
Свежий огурец сполосните и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте огурцы в салат.
Твердый сыр натрите на средней или мелкой терке, добавьте в салат.
Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу.
Перемешайте ингредиенты и подавайте салат к столу.
Приятного вам аппетита!