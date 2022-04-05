Разновидности караоке для дома

На что обратить внимание при выборе домашнего караоке

Качество звучания во многом зависит от акустики. В идеале выход должен осуществляться на отдельные колонки. Многие производители предлагают комплекты karaoke, включающие еще и оригинальную аудиосистему. Бытовые динамики обычно не имеют встроенной защиты от перегрузок. При пении в караоке случаются серьезные акустические перепады, от которых техника может пострадать, поэтому покупка комплекта выглядит надежным решением. К тому же производители часто дают на такие наборы серьезную скидку.

Основные характеристики домашнего караоке на примере модели EVOBOX (Studio Evolution)

Современное караоке для дома предоставляет пользователям много интересных возможностей. Модель EVOBOX от Studio Evolution соответствует всем требованиям сегодняшнего дня. Покупка такой техники обойдется в 89900 рублей без учета стоимости микрофонов и акустической системы. Можно заказать домой и полный комплект за 188700 рублей. По отдельности каждый из товаров стоит значительно дороже. Также доступна рассрочка с нулевой переплатой.

Основные характеристики EVOBOX: