Рецепт: Рагу из замороженных овощей — Полезная и вкусная еда для всей семьи.

Ингредиенты:
перец болгарский — 250 г;
кабачки — 250 г;
баклажаны — 150 г;
грибы — 200 г;
морковь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
перец черный молотый — по вкусу;
соль — по вкусу;
сушеная петрушка — по вкусу
Способ приготовления: Здравствуйте всем читателям моего рецепта! Сегодня мой рецепт приготовления овощное рагу из замороженных овощей. Рагу готовится очень быстро и сам процесс не трудоёмкий, потому что овощи уже нарезанные заранее и остается только выкладывать на сковороду.
Из холодильника достала овощи, которые заготовила ещё осенью.
Тут у меня грибы, кабачок, перец болгарский, баклажаны, также использовала лук репчатый, морковь и сушеную зелень петрушки.
1. на сковороде поджарила слегка лук на растительном масле.
2. Далее выложила морковь, продолжая тушить.
3. Минут через пять выложила грибы. Накрыла крышкой и оставила тушить на 10 минут, периодически помешивая, если сухо, то добавляла растительное масло. Далее кабачки.
4. Потом баклажаны и перец болгарский. Посолила, посыпала перцем молотым. Всё перемешала и накрыла крышкой, периодически помешивая.
5. Перед окончанием готовки посыпала сушеную петрушку.
6. Получилась вкусная и полезная еда. Её можно кушать как самостоятельное блюдо, а также с картофелем, макаронами и рисом.
Спасибо за внимание к моему рецепту. Желаю всем хорошего настроения и жду новых и полезных рецептов!
Время приготовления: 30 мин.