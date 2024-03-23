Рецепт: Рагу из замороженных овощей — Полезная и вкусная еда для всей семьи.

Ингредиенты:

перец болгарский — 250 г;

кабачки — 250 г;

баклажаны — 150 г;

грибы — 200 г;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

перец черный молотый — по вкусу;

соль — по вкусу;

сушеная петрушка — по вкусу

Способ приготовления: Здравствуйте всем читателям моего рецепта! Сегодня мой рецепт приготовления овощное рагу из замороженных овощей. Рагу готовится очень быстро и сам процесс не трудоёмкий, потому что овощи уже нарезанные заранее и остается только выкладывать на сковороду.

Из холодильника достала овощи, которые заготовила ещё осенью.

Тут у меня грибы, кабачок, перец болгарский, баклажаны, также использовала лук репчатый, морковь и сушеную зелень петрушки.

1. на сковороде поджарила слегка лук на растительном масле.

2. Далее выложила морковь, продолжая тушить.

3. Минут через пять выложила грибы. Накрыла крышкой и оставила тушить на 10 минут, периодически помешивая, если сухо, то добавляла растительное масло. Далее кабачки.

4. Потом баклажаны и перец болгарский. Посолила, посыпала перцем молотым. Всё перемешала и накрыла крышкой, периодически помешивая.

5. Перед окончанием готовки посыпала сушеную петрушку.

6. Получилась вкусная и полезная еда. Её можно кушать как самостоятельное блюдо, а также с картофелем, макаронами и рисом.

Спасибо за внимание к моему рецепту. Желаю всем хорошего настроения и жду новых и полезных рецептов!

Время приготовления: 30 мин.