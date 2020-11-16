Реабилитация. Медтехника в г. Чебоксары

Лечение простатита

Урология — медицинская наука, изучающая диагностику и патогенез органов мочевой системы, а также заболевания и патологии забрюшинного пространства и надпочечников. По принципу действенности урология является хирургической дисциплиной и призвана разрабатывать эффективные методы и способы лечения болезней, которые находятся в поле её специализации. Если вам интересно лечение простатита и реабилитация организма, то медтехника в чебоксарах вам поможет. Сегодня урология актуальна как никогда. Статистика по урологическим заболеваниям предоставляет тревожные прогрессирующие цифры. Мочекаменная болезнь, пиелонефриты, половые инфекции — список недугов велик. И каждый из них представляет реальную угрозу для здоровья человека.

Клиническая картина урологических заболеваний:

болевые ощущения различного характера в области паха, поясницы;

изменение состава и цвета мочи;

нарушение мочевыделения;

частое и болезненное мочеиспускание;

появление слабости и лихорадки;

повышенное артериальное давление.

Простатит или воспаление простаты — мужское заболевание. Патология сопровождается болями и покалываниями внизу живота и нарушениями сексуальных функций, а также болезненным мочеиспусканием. Уретрит — воспаление слизистой мочеиспускательного канала. Болезнь может поражать как мужчин, так и женщин. Характерный симптом: боль, жжение и зуд в области канала, отёчность уретры и гнойные выделения. Инконтиненция — ургентное, смешанное или стрессовое недержание мочи, наиболее часто встречается у женщин в перименопаузе и репродуктивном периоде. Чаще всего болезнь развивается после родовых травм, связанных с разрывом мышц тазового дна, диафрагмы и промежности. А также после некорректного использования акушерских инструментов. Цистит — болезнетворные бактерии вызывают воспаление в области мочевого пузыря. В моче появляется кровь, больной испытывает частые позывы к мочеиспусканию.

Основные методы лечения

Консервативный подход предполагает комплексное лечение с использованием следующих методов:

симптоматический;

патогенетический;

этиологический.

Профилактика