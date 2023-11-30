Вкусный и полезный подарок на Николая: подборка лучших рецептов домашних конфет

Сладкий подарок на Николая может быть полезен. Попробуйте приготовить конфеты своими силами – это совсем не трудно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Домашние сладости обязательно понравятся вашим детям. В то же время, они не будут вредить их здоровью, а даже наоборот – будут источником витаминов и микроэлементов. Будет вкусно Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами Халва – пошаговый рецепт Время : час + 5 часов в стабилизацию

: час + 5 часов в стабилизацию Порций: 6 Ингредиенты:

– 1 стакан подсолнечных семечек;

– 150 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов сахара;

– 70 граммов масла;

– треть стакана воды. Приготовление: Налейте в сковороду половину подсолнечного масла. На среднем огне обжарьте семена подсолнечника минут 5 – 7. Затем измельчите их в мясорубке или блендере. Насыпьте муку в сухую сковороду. Обжарьте на небольшом огне при постоянном помешивании минут 10, чтобы она не пригорела и не было комков. Семечки соедините с мукой и перемешайте. Воду с сахаром немного подогрейте, помешивая, пока весь сахар не растворится. Сироп вылейте в смесь муки и семечек, перемешайте до однородности. Затем в халву добавьте масло и перемешайте. Переложите массу в форму. Наверх можно положить пергамент и прижать грузом на 2 – 3 часа. Затем поставьте халву в холодильник на 3 – 4 часа. Готовую халву нарежьте на порционные кусочки. Рецепт домашних карамельных конфет Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– половина стакана сахара;

– половина стакана воды;

– 1 столовая ложка уксуса;

– масло для смазки формочек. Приготовление: В кастрюлю с толстым и светлым дном высыпьте сахар. Добавьте воду и уксус, перемешайте и поставьте на плиту. Сахар должен раствориться полностью. Готовая карамель будет иметь золотисто-коричневый цвет. Карамель нельзя перемешивать ложкой. Если вы видите, что в некоторых местах она становится темнее, аккуратно наклоняйте кастрюлю в разные стороны. Также не следует доводить карамель до кипения. Пока сахарный сироп медленно превращается в карамель, нужно подготовить формочки для леденцов. Тщательно смажьте каждую из них растительным маслом, чтобы леденцы не прилипли и их можно было вынуть, не разломав. Формочки закройте, а затем аккуратно налейте в них готовую карамель через специальное отверстие. Далее вставьте в каждый будущий леденец зубочистку или спичку. Лучше всего леденцы будут застывать в холодном месте. К примеру, форму можно поставить в холодильник на 30 минут. Готовые леденцы достаньте из формочек и пробуйте. Домашние ириски – рецепт Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 200 миллилитров сметаны;

– 200 граммов сахара;

– 60 граммов меда;

– 20 граммов масла В небольшой кастрюле тщательно перемешайте сметану, мед и сахар до однородной массы. Доведите массу на среднем огне до кипения. Однако не стоит делать огонь слишком сильным, поскольку это может привести к пригоранию ко дну кастрюли и свертыванию сметаны. Лучше всего томить смесь на небольшом огне при постоянном помешивании 25 минут. Когда будущий «Ирис» обретет характерный золотистый оттенок и станет «тянуться» за ложкой, его необходимо разлить в формы. Специальные силиконовые формочки можно не смазывать, ведь конфеты от них при застывании хорошо отделяются. Однако пластмассовые или стальные изделия предварительно нужно смазать кусочком сливочного масла. Для полного застывания ирискам может потребоваться 2 – 3 часа. Процесс пойдет быстрее в холодильнике. Готовые сладости извлеките из формы и порежьте. Понравилась подборка? Узнайте, как приготовить николайчиков. Дети будут в восторге от этих имбирно-медовых пряничных человечков.