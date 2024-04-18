Десерт «Битое стекло» знаком многим еще с детства. Ведь тогда эти разноцветные желейные кубики со сметаной были популярнейшим лакомством. Несмотря на то что сейчас есть просто огромное количество разнообразных десертов, этот всё равно остается любимчиком многих сладкоежек. Потому сегодня мы поговорим о том, как приготовить торт «Битое стекло» на бисквите.

Такая вариация этого сладкого блюда еще круче, чем оригинал. Всё дело в сочетании воздушного бисквита, нежной сметанной основы и яркого желе. Получается ну очень необычно и до безумия вкусно!

Как приготовить торт «Битое стекло» на бисквите

Для приготовления такого десерта вам понадобится 3 упаковки разного желе по 90 г. Необходимо, чтобы все его виды были разных цветов. Мы, к примеру, взяли желе со вкусом клубники, персика и киви. Благодаря этому у нас получились кубики трех цветов: красного, оранжевого и зеленого.

Ингредиенты

Желе270 г Вода700 мл Сметана500 г Желатин15 г Сахарная пудра200 г Яйцо2 шт. Пшеничная мука80 г Сахар80 г

Приготовление

В глубокую емкость вливаем 200 мл горячей воды. Всыпаем 90 г клубничного желе. Хорошенько перемешиваем. Таким же способом подготавливаем желе с киви и с персиком. Затем разливаем полученные смеси по отдельным емкостям (желательно прямоугольной формы, к примеру, по контейнерам для еды). Отправляем желе в холодильник до полного его застывания. Готовим бисквит. В большую миску вбиваем яйца. Всыпаем в нее сахар. Хорошенько всё взбиваем миксером. Всыпаем просеянную пшеничную муку. Перемешиваем все ингредиенты до получения однородной консистенции.Берем форму для выпекания, диаметр которой 24 см. Смазываем ее дно и бока сливочным маслом. Затем посыпаем всё мукой. Выливаем в форму тесто, равномерно распределяя его по всей поверхности.Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него форму на 15 минут. Проверяем готовность бисквита с помощью зубочистки. Затем достаем его и даем полностью остыть на кухне. Вливаем в миску 100 мл холодной воды. Всыпаем быстрорастворимый желатин. Хорошенько перемешиваем. Оставляем смесь на 10 минут при комнатной температуре для набухания. Затем растапливаем желатин в микроволновой печи или на водяной бане.В отдельную большую емкость выкладываем сметану. Всыпаем к ней сахарную пудру. Тщательно всё перемешиваем. Вливаем в сметанную массу желатин. Вводим его тонкой струйкой, активно всё перемешивая.Достаем полностью застывшее фруктовое желе из форм. Нарезаем его на кубики. Добавляем желе в сметанную массу. Аккуратно всё перемешиваем с помощью ложки или лопатки. Перекладываем полученную массу в форму. Равномерно ее распределяем. Сверху помещаем остывший бисквитный корж. Отправляем десерт в холодильник до полного застывания. Готово!

Чтобы извлечь торт из формы, возьмите емкость большого размера. Наполните ее теплой водой. Поместите в емкость с жидкостью форму, в которой находится десерт. Оставьте торт в таком состоянии на несколько минут. Затем переверните его, переложив десерт на блюдо. Кстати, в предыдущем материале мы рассказывали, как сделать творожную запеканку с маком под названием «Битое стекло». Отметим сразу, что для ее приготовления не нужно разноцветное желе. Его функцию будут выполнять яркие и ароматные цукаты. Заинтересовал рецепт такого оригинального лакомства? Тогда быстрее переходите по ссылке, чтобы ознакомиться с детальной технологией его приготовления.