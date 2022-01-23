Регулярные рейсы Кривой Рог — Киев

Первые автобусы появились довольно давно, если быть точным в 1801 году в Англии и мало напоминали современные образцы техники. Скорее они напоминали кареты, только без лошадей. Общее осталось неизменным, это конечно назначение — перевозить много пассажиров. Название автобус происходит от двух слов, это авто и омнибус. Если вам нужно добраться из Кривого Рога в Киев, то здесь можете рассмотреть весь маршрут.

Первый автобус в России появился в 1901 году, ровно через сто лет после презентации его в Англии. Тогда в моде были автобусы на электричестве. Отечественный электрический автобус собирали в Москве на заводе компании «Дукс». Вместимость этого транспортного средства была всего 10 посадочных мест. Максимальная скорость не превышала пары десятков километров в час, а запас хода около 60 километров.

В Германии решили строить автобусы большей вместимости и используя двигатель внутреннего сгорания, так как это обеспечивало больший запас хода. Вскоре именно такие машины вытесняют электрические автобусы. После революции роль автобуса в нашей стране заметно выросла, так как советскому человеку не положено было иметь личный транспорт.

Сегодня различают несколько видов автобусов. Это городские, например автобус маз 203057, туристические, междугородные, пригородные автобусы и машины других типов. Основная задача подобных транспортных средств перевезти как можно больше людей с комфортом. Если в городских автобусах пассажиры находятся недолго, то там количество посадочных мест довольно мало, за то много свободных мест для стоячих пассажиров. У междугородных наоборот, все места только сидячие. Так ка простоять много часов довольно тяжело, да и небезопасно при движении на большой скорости по трассе.

Современные автобусы, как в прочем и грузовые автомобили почти всегда имеют дизельный силовой агрегат. Именно он обеспечивает экономичность, хороший крутящий момент и достаточно долговечен в эксплуатации. Хотя сегодня из-за подорожания топлива, конструкторы автобусов создают новые силовые агрегаты, работающие на газу например, или вообще разрабатывают гибридные силовые агрегаты.